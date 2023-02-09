الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ علاقات دولية يوضح سر زيارة زيلينسكى إلى أوروبا

زيلينسكي
زيلينسكي

أوضح  الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية سر زيارة زيلينسكي إلى أوروبا، قائلاً: "إن زيارة زيلينسكي  إلى أوروبا تأخذ أبعاد وأهداف كثيرة، حيث يبحث الرئيس زيلينسكي إلى الحصول على نتائج مرجوة تحقق له ما يريد". 

وأضاف حامد فارس خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أول هذه الأهداف هو رغبته في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسعيه الدؤوب في الحصول على دعم أوروبي قوي للانضمام، في ظل أن هذا الهدف هو هدف صعب المنال. 

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن هدفه من هذه الزيارة هو كيفية أن يحصل على المزيد من العقوبات ضد روسيا، على اعتبار أن هذه العقوبات تقوض روسيا.

وأشار إلى أن الهدف الثالث هو كيفية الحصول على أسلحة وهو ما نجح فيه من خلال اجتماع ثلاثة وزراء هولندا، الدنمارك، ألمانيا، وإعطائهم الإشارة الخضراء بأنه سيحصل على أكثر من 100 دبابة من الدول الثلاث، وأيضاً كان هناك تصريحات متزامنة مع ذلك على أنه سيحصل على الكثير من الأسلحة والتي من الممكن أن تغير من شكل المعركة القادمة. 

وبين أنه بالإضافة إلى هذه الأهداف فهناك رسالتان يسعى الرئيس زيلينسكي إلى إيصالها؛ الرسالة الأولى  للداخل الأوكراني من أنه حتى هذه اللحظة لن يفقد الدعم الغربي الواضح والظاهر.

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

الولايات المتحدة تدعم متضرري الزلزال بـ 85 مليون دولار

وزيرة التعاون الدولي: التحول الأخضر أحد أهدافنا الرئيسية التي نعمل على تحقيقها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا