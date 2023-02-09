أستاذ علاقات دولية يوضح سر زيارة زيلينسكى إلى أوروبا

أوضح الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية سر زيارة زيلينسكي إلى أوروبا، قائلاً: "إن زيارة زيلينسكي إلى أوروبا تأخذ أبعاد وأهداف كثيرة، حيث يبحث الرئيس زيلينسكي إلى الحصول على نتائج مرجوة تحقق له ما يريد".

وأضاف حامد فارس خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن أول هذه الأهداف هو رغبته في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسعيه الدؤوب في الحصول على دعم أوروبي قوي للانضمام، في ظل أن هذا الهدف هو هدف صعب المنال.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية أن هدفه من هذه الزيارة هو كيفية أن يحصل على المزيد من العقوبات ضد روسيا، على اعتبار أن هذه العقوبات تقوض روسيا.

وأشار إلى أن الهدف الثالث هو كيفية الحصول على أسلحة وهو ما نجح فيه من خلال اجتماع ثلاثة وزراء هولندا، الدنمارك، ألمانيا، وإعطائهم الإشارة الخضراء بأنه سيحصل على أكثر من 100 دبابة من الدول الثلاث، وأيضاً كان هناك تصريحات متزامنة مع ذلك على أنه سيحصل على الكثير من الأسلحة والتي من الممكن أن تغير من شكل المعركة القادمة.

وبين أنه بالإضافة إلى هذه الأهداف فهناك رسالتان يسعى الرئيس زيلينسكي إلى إيصالها؛ الرسالة الأولى للداخل الأوكراني من أنه حتى هذه اللحظة لن يفقد الدعم الغربي الواضح والظاهر.