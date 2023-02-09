الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تارا عماد: «المطاريد» له معزة خاصة والجمهور متعلق بدوري في «موسى»

تارا عماد
تارا عماد

قالت الفنانة الشابة تارا عماد، إنها سعيدة بصورة كبيرة بالمشاركة في فيلم "المطاريد" الذي تشارك فيه البطولة مع الفنان أحمد حاتم، معبرة: "فيلم المطاريد له معزة خاصة عندي".

"المطاريد"

وأكدت الفنانة تارا عماد، خلال لقائها ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها تحب جميع المشاهد التي جمعتها بالفنان أحمد حاتم في "المطاريد"، معبرة: "بحب فيلم المطاريد وبحب كل التفاصيل في عمل الفيلم، ومشاهدي مع أحمد حاتم صنعت تركيبة حلوة جداً".

"موسى"

وأضافت في حديثها، أن الجمهور المصري تعلق بدورها في مسلسل "موسى"، مشيرة أنها تحرص على مشاهدة فعاليات كأس العالم بالرغم من عدم شغفها الكافي بكرة القدم.

تارا عماد أحمد حاتم المطاريد سي بي سي مسلسل موسى

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