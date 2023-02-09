الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

لاعبو «كابيتانو مصر» يستقبلون وليد سليمان بهتافات «حاوي حاوي»

كابيتانو مصر» يستقبلون
كابيتانو مصر» يستقبلون وليد سليمان

أشاد وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بالمدربين المشاركين في برنامج "كابيتانو مصر".

وقال سليمان: "شرف لي تواجدي معكم وبالتوفيق إن شاء الله، لكل الفرق المشاركة".

وردد لاعبو "كابيتانو مصر" هتافات "حاوي حاوي" فرحة بلقاء وليد سليمان كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر.

"كابيتانو مصر"


وبدأت فعاليات الحلقة الخامسة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

 

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