ارتفاع عدد قتلى الزلزال فى شمال غرب سوريا لأكثر من 2000 شخص

قال فريق الإنقاذ التابع للخوذ البيضاء إن عدد قتلى الزلزال في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا ارتفع إلى أكثر من 2030 بينما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 2950.

وأعلنت وسائل إعلامية محلية في سوريا وتركيا، الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في البلدين لـ 21 ألف قتيل.

إدارة الكوارث التركية

من جهتها، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، ارتفاع عدد القتلى جراء الزلزال في تركيا إلى 17134 قتيلًا.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، عن وصول عدد قتلى الزلزال المدمر والمصابين إلى 63 ألفا، وما زالت الأعداد قابلة للزيادة بالتزامن مع استمرار أعمال البحث والإنقاذ تحت الأنقاض، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".



وصرحت السلطات التركية، الأربعاء، بوقوع أكثر من 700 هزة ارتدادية منذ حدوث الزلزال المدمر.



من ناحية أخرى، أعلنت تركيا أنها تواجه كارثة كبرى ضربت منطقة مساحتها ألف كيلو متر مربع، وأنها ستقوم بفتح معبرين حدوديين مع سوريا للمساعدات الإنسانية.



وأعلنت المفوضية الأوروبية، عن إرسال 31 فرقة إنقاذ و5 فرق طبية لتركيا، في الوقت نفسه أعلنت منظمة الصحة العالمية عن إرسال طائرات بمساعدات طبية لكل من سوريا وتركيا.