مد عرض «حلق وكردان» للفنانة التشكيلية أميمة السيسي لـ13 فبراير (صور)

مدّ جاليري أوديسي بمنطقة روكسي في مصر الجديدة فترة معرض "حلق و كردان" للفنانة التشكيلية أميمة السيسي للإثنين المقبل.

وتم افتتاح معرض الفنانة التشكيلية أميمة السيسي الخميس الماضي في جاليري أوديسي وضم قرابة 50 لوحة زيتية وخامات مختلفة على كانڤاس، وقدمت أميمة من خلالها تصوير تشكيلي لمجموعة متنوعة من الحُلي العتيقة المعروفة باسم "حُلى الشفتشي" وهى الحُلى التي تصاغ من الذهب أو النحاس أو الفضة مع الاحجار الكريمة والخرزات الملونة بتصاميم وزخارف وسمات مستوحاة من التراث والحضارة المصرية.

وقدمت أميمة لوحات تشكيلية للكردان الهلالي الذهبي والنحاسي المتعدد الطبقات وهو الكردان التقليدي المعروف والذي تتزين به المرأة المصرية في ريف وصعيد مصر، بجانب تقديم لوحات تصور الحلق والكردان المصنوع من الفضة في واحة سيوة بزخارف ونقوش مستوحاة من المكان، كما تجمع اللوحات ما بين الحُلي بالتيمات والموتيڤات التي تعكس التراث المصري، ككف فاطمة والخرزة الزرقاء وشكل السمكة الذي يرمز للخصوبة والخير والشخاليل بأشكالها المختلفة التي تتدلى من الحلى وما بين الأبواب العتيقة والحروف والخطوط العربية بأسلوب تأثيري وتجريدي وبألوان حيوية وزاهية مما يحقق التناغم والاتساق مع الحُلي التراثية.

كما قامت من خلال لوحات المعرض بتسليط الضوء على تاريخ العلاقة الوثيقة مابين المرأة والحُلي ودور الحُلي في الحياة الاجتماعية والثقافية في المناطق المختلفة في مصر.

وأميمة السيسي، فنانة تشكيلية مصرية لديها شغف بجوانب الحياة المصرية التقليدية وتراثها العريق، وهى المولودة في الكويت وحصلت على ليسانس اللغة الانجليزية والألمانية من كلية الألسن جامعة عين شمس، وعملت لسنوات طويلة في مجال الترجمة لدى مؤسسات عالمية ومع ذلك لم تفارق يدها الفرشاة والألوان.

واعتمدت أميمة على نفسها في تعلم الفن التشكيلي وتستخدم في أعمالها الفنية أساليب مختلفة من كل من المدرسة الواقعية والانطباعية (التأثيرية) وهي عضو جمعية محبي الفنون الجميلة.

ومنذ تفرغها بالكامل في عام ٢٠١٦ للمشاركة بفعالية في الحركة الفنية التشكيلية، شاركت أميمة في العديد من المعارض الجماعية محلياً في مصر ودولياً في هولندا ودبي وروما بإيطاليا ولندن بالمملكة المتحدة وهلسنكي بفنلندا والسويد وباريس بفرنسا، كما أقامت أميمة 6 معارض فردية في مصر ولندن - المملكة المتحدة.