الجمعة 10 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الجمعة 10-2-2023

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يهتم المسلمون بالبحث عن مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمس في مواقيتها، والتي تختلف من محافظة لأخرى حسب توزيعها الجغرافي، ويقدم موقع «الدستور» لقرائه خدمة مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10 فبراير 2023.

مواقيت الصلاة في القاهرة 

 

موعد صلاة الفجر 05:13 ص.

موعد الشروق 06:41 ص.

موعد صلاة الظهر 12:09 م.

موعد صلاة العصر 03:15 م.

موعد صلاة المغرب 05:38 م.

موعد صلاة العشاء 06:57 م.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

 

موعد صلاة الفجر 05:19 ص.

موعد صلاة الشروق 06:48 ص.

موعد صلاة الظهر 12:15 م.

موعد صلاة العصر 03:19 م.

موعد صلاة المغرب 05:42 م.

موعد صلاة العشاء 07:01 م.

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مواقيت الصلاة في أسيوط

 

موعد صلاة الفجر: ٥:١٣ ص.

موعد الشروق ٦:٣٩ ص.

موعد صلاة الظهر: ١٢:١١ م.

موعد صلاة العَصر: ٣:٢٠ م.

موعد صلاة المَغرب: ٥:٤٣ م.

موعد صلاة العِشاء: ٧:٠٠ م.

 

مواقيت الصلاة في  أسوان

 

موعد صلاة الفجر 05:03 ص.

موعد صلاة الشروق 06:26 ص.

موعد صلاة الظهر 12:03 م.

موعد صلاة العصر 03:15 م.

موعد صلاة المغرب 05:39 م.

موعد صلاة العشاء 06:54 م.

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الصلاة الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في اسيوط

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وائل لطفي

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