وليد سليمان للاعبي «كابيتانو مصر»: إن شاء الله نشوف منكم محمد صلاح جديد

حل كابتن وليد سليمان ضيفاً على الحلقة الـ15 من برنامج "كابيتانو مصر"، حيث دارت بينه وبين المواهب الصاعدة سلسة من المواقف المضحكة.

وقال وليد سليمان، إن محمد صلاح فخر للعرب جميعاً وللمصرين، متابعاً: "إن شاء الله نشوف محمد صلاح تاني وثالث من كابيتانو مصر، وإن شاء نشوف منكم حاجة كبيرة جداً".



"كابيتانو مصر"

وبدأت فعاليات الحلقة الخامسة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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