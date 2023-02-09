بداية دور الثمانية لبطولة «كابيتانو مصر» بمنافسة قوية

مع بداية حلقة اليوم من برنامج "كابيتانو مصر" بدأت مباريات دور الثمانية لبطولة "كابيتانو مصر"، بين فرق صالح سليم مع محمد عبد الوهاب، وفريق حمادة إمام مع فريق مسعد نور، وفريق أبوجريشة مع فريق محمد لطيف، وآخرين فريق محمود الجوهري مع فريق بوبو.

وتشتعل المنافسة بين فرق البطولة، ويبدأ الطريق إلى لقب بطولة "كابيتانو مصر" يظهر ملامحه أن تتشكل.

"كابيتانو مصر"



وبدأت فعاليات الحلقة الخامسة عشر، من برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب، المذاع عبر فضائية "ON"، الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

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