أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10-2-2023

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وارتفع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري إلى 1735 جنيهًا للبيع مرتفعًا بنحو 5 جنيهات عن جلسة أمس، رغم التراجع الكبير الذي يسجله سعر الذهب العالمي .

وكانت أسعار الذهب في مصر قد بدأت في تسجيل ارتفاعات قياسية متأثرة بارتفاع سعر الدولار مع اتجاه البنك المركزي أكثر من مرة لتقليل قيمة الجنيه مقابل العملات في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-2-2023 .

سعر الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 ارتفاعًا جديدًا بنحو 5 جنيهات، وسجل 21 للبيع 1,725 جنيه، وللشراء 1,735جنيه .

وارتفع الذهب عيار 24 مسجلًا للبيع 1,971 جنيه ، وللشراء 1,982جنيه.

سجل عيار 22 للبيع 1,807 جنيه ، وللشراء 1,817 جنيه .

الذهب عيار 18 بلغ للبيع 1,478 جنيه ، وللشراء 1,487جنيه .

عيار 14 للبيع 1,147جنيه، وللشراء 1,153جنيه .

عيار 12 للبيع 983 جنيه، وللشراء 989جنيه .

الأونصة للبيع 61,134 جنيه ، وللشراء 61,489جنيه .

الجنيه الذهب للبيع 13,760جنيه ، وللشراء 13,840جنيه .

الكيلو الذهب للبيع 1,965,714 جنيه ، وللشراء 1,977,143جنيه .

سعر الجنيه الذهب والسبائك