الجمعة 10 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 10-2-2023

الذهب
الذهب

ننشر لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث ارتفع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وارتفع الذهب عيار 21 – أكثر أعيرة الذهب تداولًا في السوق المصري إلى 1735 جنيهًا للبيع مرتفعًا بنحو 5 جنيهات عن جلسة أمس، رغم التراجع الكبير الذي يسجله سعر الذهب العالمي .

وكانت أسعار الذهب في مصر قد بدأت في تسجيل ارتفاعات قياسية متأثرة بارتفاع سعر الدولار مع اتجاه البنك المركزي أكثر من مرة لتقليل قيمة الجنيه مقابل العملات في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

 وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 10-2-2023 . 

سعر الذهب عيار 21 

  • سجل الذهب عيار 21 ارتفاعًا جديدًا بنحو 5 جنيهات، وسجل 21 للبيع 1,725 جنيه، وللشراء 1,735جنيه .
  • وارتفع الذهب عيار 24 مسجلًا للبيع 1,971 جنيه ، وللشراء 1,982جنيه.
  • سجل عيار 22  للبيع 1,807 جنيه ، وللشراء 1,817 جنيه .
  • الذهب عيار 18  بلغ للبيع 1,478 جنيه ، وللشراء 1,487جنيه .

«البحث عن الذهب».. معرض يوناني جديد يكشف أسرار مومياوات الفراعنة

صفقة اندماج بين أكبر مؤسستين لإنتاج الذهب بـ17 مليار دولار

  • عيار 14  للبيع 1,147جنيه، وللشراء 1,153جنيه .
  • عيار 12  للبيع 983 جنيه، وللشراء 989جنيه .
  • الأونصة  للبيع 61,134 جنيه ، وللشراء 61,489جنيه .
  • الجنيه الذهب للبيع 13,760جنيه ، وللشراء 13,840جنيه .
  • الكيلو الذهب للبيع 1,965,714 جنيه ، وللشراء 1,977,143جنيه .

سعر الجنيه الذهب والسبائك 

  • سبيكه بى تى سى واحد 1 جرام عيار24 :  2210 جنيه
  • سبيكة بى تى سي 100جرام : 214990 جنيه
  • سبيكة ذهب عيار 24 من بي تى سى وزن 10 جرام : 21765 جنيه
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 43160 جنيه .
  • سبيكه بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام : 10890 جنيه.
  • نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 7555 جنيه
  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 15110 جنيه .
  • جنية اسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 15160 جنيه .
txt

تراجع مؤشر الدولار يدفع الذهب لمستويات 1885 دولارا للأونصة

الذهب الجنية الذهب الذهب عيار 21 عيار 18 الكيلو الذهب ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 12 سعر جرام الذهب عيار 24

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

أسعار العملات الأجنبية.. سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 10-2-2023

دعاء الصباح اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا