خبير اقتصادي: الوضع الاستثماري المصري آمن مقارنة بباقي دول المنطقة

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي وأستاذ التمويل، إن طراح أكثر من 30 شركة للاستثمار في القطاع الخاص سيكون له أهمية اقتصادية كبيرة الفترة المقبلة.

المشاركة الاستثمارية

وأكد الدكتور مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن المال الخاص سيحسن من الإدارة والحوكمة مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين بالشركات، لذا الإدارة المشتركة بين القطاع الخاص والعام سيحقق المعادلة الصعبة في التنمية، ولهذا القطاع الخاص سيبذل قصارى جهده للحصول على الربح ومن ثم الارتقاء بالمؤسسة.

الوضع الاستثماري المصري

وأضاف في حديثه، مصر تهدف إلى المشاركة مع القطاع الخاص بسبب عزوفه الكبير عن المشاركة طوال السنوات الماضية، ولهذا مصر ستضع الإدارة بيد من لديه القدرة والكفاءة، خاصة وأن الوضع الاستثماري المصري أمن بصورة كبيرة مقارنة بباقي دول المنطقة العربية والعالمية.