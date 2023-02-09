صفاء النجار: قدرة النساء على الإبداع الثقافي والفني متواجدة عبر التاريخ

قالت الدكتورة صفاء النجار، الكاتبة والإعلامية الكبيرة، إن قدرة النساء علي القيام بنشاط ثقافي وفني دائماً متواجدة عبر التاريخ، سواء بالإنتاج الإبداعي أو بتشجيع المبدعين.

وأضافت خلال تقديم برنامجها "أطياف"، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الخطوة الأولي لتحقيق النجاح تأخذها عندما ترفض الاستسلام للظروف المحيطة.

وأشارت إلى أن صالون سكينة بنت الحسين ابن علي، وكان من أوائل الصالونات بمفهومنا الأدبي جمع منزلها العديد من الأدباء والشعراء وكانوا يحضرون ندواتها، ويستلهمون من شعرها، وكانت تقدم لهم أحكامها الصائبة.

وتابعت أن السيدة سكينة تمتعت بسخاء وافر وعقل راجح وكانت بما تملكه من قوة حجة وسعة أفق واطلاع تبهر كل من يستمع، وهي كانت شاعرة اشتهرت بالفصاحة، وكان لها مشهد مشهور في قرطبة.

وأردفت أنه في القرن العشرين اشتهر عدد من الصالونات الأدبية في القاهرة منها صالون مي زيادة من أهم الصالونات الأدبية التي عرفتها القاهرة، والوطن العربي، حيث كان ملتقى للأدباء ورجال الدولة.