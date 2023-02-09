نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بالداخلة

أجرت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقدية بمركز الداخلة لمتابعة سير العمل وأداء الخدمات وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

رافقها خلال الجولة، الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز والمهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وتفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية للمركز واستعرضت الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًة بإعداد تقرير تفصيلي بالمعوقات التي قد تواجه منظومة العمل؛ لتحسين وتيسير أداء الخدمة للمواطن.

كما تابعت أعمال إنشاء جناح ملحق بمدرسة السلام الإبتدائية بموط لاستيعاب الكثافة الطلابية، مشددة على سرعة الانتهاء من الأعمال في أقرب وقت، كما التقت بمعلمي المدرسة للإطمئنان على استعدادات استقبال الفصل الدراسي الثاني.

من ناحية أخرى، زارت نائب المحافظ جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية عزب القصر، وتفقدت البرنامج التدريبي المُنفذ بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية لتدريب السيدات على الأعمال اليدوية من الخامات البيئية، حيث أشادت بجودة المنتجات، موجهًة بعرض و تسويق هذه المنتجات بالمعارض التي تنظّمها المحافظة. كما تفقدت الأنشطة المتميزة التي يقدمها نادى الطفل التابع للجمعية لأطفال القرية.