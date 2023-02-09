الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ورش عمل للتوعية بمخططات إسقاط الدول بأكاديمية الشرطة (فيديو)

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة نظمت ورشة العمل التدريبية الرابعة والعشرين الموجهة للكوادر الإدارية بوزارة العدل والجهات القضائية تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفتـــرة مـــــن (15- 19/1/2023)، وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

استهدفت ورشة العمل تناول عددا من الموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري من أبرزها تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع، وحرب اللا عنف وصناعة الدولة الفاشلة، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية، تخريب الاقتصاد والتدخلات الخارجية"، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتزييف الوعي وإثارة الرأي العام، جهود الدولة المصرية في كافة المجالات العسكرية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة.

يُعد تنظيم هذه الورشة استمراراً للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة؛ لإحباط تلك المخططات.

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وائل لطفي

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