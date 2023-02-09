سوريا تستغيث.. الهلال الأحمر المصرى يدشن حملة تبرع لإنقاذ السوريين

دشن الهلال الأحمر المصري، اليوم، حملة تبرعات من أجل مساعدة السوريين تحت شعار سوريا تستغيث.

ونشر حساب الهلال الأحمر على مواقع التواصل الاجتماعي طرق التبرع من أجل إنقاذ سوريا وجاءت كالآتي:

رسالة نصية ب5 جنيهات من أي تليفون محمول على رقم 9770 و اكتب فيها كلمة "سوريا"



فوري كود 99981

اتصل ب 15322 ثم اضغط علي رقم 3 وسيصلك مندوبنا

فودافون كاش كود *9*166# أو أبليكيشن أنا فودافون

أونلاين: من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري ‏https://www.egyptianrc.org/Donate/online-donation

عن طريق

بنك القاهرة على حساب رقم911111

البنك التجاري الدولي حساب رقم 100035211157

البنك العربي الإفريقي الدولي حساب رقم 702 379-3910-001

