«تذكرتى» توقع اتفاقية تعاون مع شركة «سيمبل» للحلول والتكنولوجيا المالية (صور)

وقعت شركتا تذكرتي وسيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية اتفاقية تعاون مشترك؛ لتسهيل عملية شراء التذاكر الخاصة بجميع الأحداث الرياضية والترفيهية، التي تنظمها شركة تذكرتي عن طريق تقسيط عمليات الشراء، وإتاحة الفرصة لجميع عملائها للحضور والاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة كافة.

وقد صرح حسن عفيفي مدير التسويق، الذي قام بتوقيع الاتفاقية ممثلًا لشركة “تذكرتي”، أن الشركة تؤكد لعملائها أنها تسعى دائمًا لتقديم أفضل مستوى للخدمات كافة.

من جانبه أكد محمد الشبراوي المدير التنفيذي لشركة سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية: “نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة تذكرتي”، مؤكدًا أن الشركة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.