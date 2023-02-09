المدير الرياضي لبرشلونة يتحدث عن موقف صفقة جوليان أراوخو

أعلن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني، التوقيع مع المكسيكي جوليان أراوخو، الظهير الأيمن لفريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان نادي برشلونة قريبًا من التوقيع مع أراوخو خلال فترة الانتقالات الشتوية المنقضية، ولكن الصفقة فشلت خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال ألمياني في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية: "تابعنا أراوخو لفترة طويلة بسبب الظروف وبسبب فشل نظام الفيفا لم نتمكن من إنهاء الصفقة بسبب 18 ثانية".

وسبق أن رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قيد جوليان أراوخو لنادي برشلونة بسبب تأخر النادي الكتالوني في إرسال الوثائق للاتحاد لمدة 18 ثانية فقط.

وأضاف: "كان لاعب كرة قدم جاء من الفريق الثاني، وهم يبحثون عن حل عبر نظام TAS أو اللعب لفريقه خلال الأشهر الخمسة المقبلة ثم الانضمام لنا".

تصريحات أليماني فسرتها صحيفة سبورت أن النادي يعتبر اللاعب ملكًا له على الرغم مع عدم قدرته على تسجيله، ولن يصبح لاعبًا رسميًا لبرشلونة حتى الصيف المقبل، ولذلك يفكر النادي في نقله إلى نادٍ آخر حتى يونيو وهو التاريخ الذي يمكنه تسجيل المدافع المكسيكي.

أراوخو يلعب ضمن صفوف فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأول، منذ تصعيده من فريق الأكاديمية خلال صيف عام 2019، بعد أن انضم لهم قادمًا من أكاديمية نادي برشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من عام 2018.

ولعب أراوخو 109 مباراة بقميص فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأول، منذ تصعيده للفريق، وسجل هدفين وصنع 14 لزملائه في الفريق.

أراوخو يحمل الجنسية المكسيكية وولد في الولايات المتحدة، ومثل المنتخب الأمريكي في المراحل العمرية تحت 16، 18، 19، 20، 23 عامًا، قبل أن ينضم لمنتخب المكسيك الأول في ديسمبر من عام 2021، وشارك في 3 مباريات بينهما مباراتين رسميتين وأخرى ودية.