الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق محل سمك في حلوان

حريق
حريق

 يعاين خبراء المعمل الجنائي موقع حريق نشب داخل محل سمك بأحد الأسواق بمدينة حلوان لبيان أسبابه وتقدير قيمة الخسائر عقب تمكن قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة عليه، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق داخل محل لبيع الأسماك بمدينة حلوان بالقاهرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء لموقع الحريق وفرض كردون أمني ومنع خطر امتداده للأماكن المجاورة. 

تمت السيطرة على النيران وإخمادها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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وائل لطفي

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