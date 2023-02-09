يحمل أكياساً لوضع جثث عائلته.. مأساة سورى بسبب الزلزال

عرضت فضائية "العربية" تقريراً عن حجم الدمار الهائل الذي خلفه الزلزال في سوريا وتركيا الذي ضرب الدولتين خلال الأيام الماضية.

وأشار التقرير إلى أن مواطنا سوريا يحمل أكياسا بيضاء في انتظار استخراج أفراد عائلته من تحت الأنقاض.

وقال إبراهيم خليل، مواطن سوري في التقرير: "أحمل هذه الأكياس عشان أحط أفراد عائلتي فيها وأنا في انتظار خروجهم من تحت الأنقاض".

وأوضح التقرير أن المواطن السوري إبراهيم خليل نجا من الزلزال المدمر في جنديرس بمحافظة حلب السورية، وانتظر المواطن السوري أمام منزله المدمر ويملأه اليأس كي يستعيد جثث أفراد عائلته.

ولفت التقرير إلى أن إبراهيم فقد 7 من أفراد أسرته بسبب الزلزال، وتتلاشى آمال العثور على بقية أفراد عائلته.