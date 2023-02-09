الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مصر دخلت «جينيس» فى عدد الوجبات المدرسية الموزعة.. أستاذة تغذية توضح

الوجبات المدرسية
الوجبات المدرسية

علقت الدكتورة جيهان فؤاد، أستاذ التغذية العلاجية، مدير المعهد القومي للتغذية، على دخول مصر موسوعة جينيس في عدد الوجبات المدرسية التي تم توزيعها خلال الفترة الماضية، قائلة: "إن هناك تعاونا مشتركا بين المعهد القومي للتغذية وبين مصنع سايلو فودز".

وأضافت جيهان فؤاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، المذاع عبر فضائية dmc، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن بالنسبة لمشروع تطوير الوجبة المدرسية، هو مشروع بدأ منذ عامين، لافتة إلى أن التغذية المدرسية بدأت في مصر منذ عام 1951، وحدث بها الكثير من التغيرات.

وأوضحت أن حساب السعرات الحرارية للوجبات المدرسية كان متواجدا منذ فترة بعيدة، لافتة إلى أن الوجبات المدرسية يتناولها الطلاب من 6 سنوات وحتى 12 سنة، وفي كل سنة يكون هناك احتياجات غذائية مختلفة عن السنة التالية، وكانت الوجبات المدرسية قبل ذلك تراعى في الوجبات المدرسية لكنها تقدم بصورة غير مقبولة إلى حد ما.

وأشارت إلى أن الوجبات المدرسية التي تقدم الآن، يتم تقديمها تبعاً للاحتياجات الغذائية طبقاً للمرجعيات العالمية، لافتة إلى أنها توفر احتياجات 30% من احتياجات الطفل في اليوم. 

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