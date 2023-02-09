برلمانية تشيد بافتتاح الرئيس السيسي مجمع الصناعات الغذائية «سايلو فودز»

ثمنت النائبة المهندسة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، المرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، مؤكدة أن القيادة السياسية الرشيدة تبذل قصارى جهدها لمجابهة الأزمات والتداعيات الاقتصادية العالمية وتأثر بها كافة الدول .

وقالت النائبة رقية الهلالي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن المرحلة الثانية من المدينة الصناعية الغذائية، إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية وقلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية، وتؤدى إلى استقرار وانخفاض الأسعار فى السوق المحلية، لافتة إلى أن المدينة تعد بمثابة قلعة غذائية صناعية تزيد من القدرات التصديرية للدولة المصرية، بالجمهورية الجديدة، التى تؤسس لمدن إنتاجية بمواصفات عالمية على أرض مصر المحروسة.

وأكدت نائبة حماة الوطن، أن حديث ورسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه للمدينة الصناعية "سايلو فودز"، اليوم، اتسمت بالمصارحة والوضوح وصفه إياها بـ"المعبرة عن مدى حب مصر قيادة وحكومة وشعباً لأشقائنا العرب"، قائلة: "نحن أخوة تربطنا علاقات تاريخية واستراتيجية كتبت بأحرف من نور في تاريخ الدول".

وأضافت الأمين المساعد لحزب حماة الوطن بسوهاج، أن "سايلو فودز" مجمع صناعي غذائي يعزز توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال الأمن الغذائي واستقراره، بما يسهم في توفير السلع الأساسية، بأسعار مناسبة وجودة عالية، لتلبية احتياجات المواطنين، وكذلك توفير فرص عمل للشباب وزيادة اكتفاء السوق المحلية من الصناعات الغذائية، بالإضافة لما يقدمه من صوامع لتخزين القمح وعدد كبير من المصانع الغذائية والتي تعمل بشكل متكامل على تعظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتوسع فى الصناعات الغذائية فى الدلتا لتحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي للمصريين.

تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.