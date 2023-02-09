منصف مرسي: برنامج الطروحات الحكومة يخلق تنوعًا استثماريًا في السوق

قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى بنك الاستمثار “سى آى كابتيال”، إن برنامج طرح الشركات يأتى ضمن الخطة الموضوعة من قبل الدولة للبرنامج الاقتصادي الجديد وهو ما يعمل على دعم الحكومة لتشجيع القطاع الخاص من خلال فكرة الطروحات الجديدة والمرتبطة بوثيقة ملكية الدولة، مؤكدًا أن آلية الطروحات تعد مصدرًا من مصادر التمويل التى تعول عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة وهو ما يؤثر إيجابيًا على مناخ الاستثمار بشكل عام.

وأضاف مرسي أن طرح حصص للشركات فى البورصة المصرية تعزز تواجد القطاع الخاص فى الاقتصاد وهو ما يعد تشجيعًا للمستثمرين خلال الفترة المقبلة خاصة للمستثمرين الأجانب والعرب، مؤكدًا ان حزمة الشركات المزمع طرحها تشمل قطاعات غير ممثلة فى البورصة المصرية وهو الأمر الذى يدعم جاذبية العديد من المستثمرين على المستوى المحلى أو العربي أو الأجنبية.

وأشار الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى سي آى كابيتال إلى أن من ضمن مستهدفات الدولة دعم الدولة لهذا الملف وذلك بغرض نحفيف الأعباء على الموازنة العامة، وأيضًا، الاعتماد على موارد تمويلية جديدة بخلاف السابقة مصل أذون الخزانة وهو الأمر الذى يساهم فى جذب عملة صعبة إذا ما تم مشاركة المؤسسات الأجنبية فى تلك الطروحات.