الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

منصف مرسي: برنامج الطروحات الحكومة يخلق تنوعًا استثماريًا في السوق

منصف مرسي
منصف مرسي

قال منصف مرسي، الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى بنك الاستمثار “سى آى كابتيال”، إن برنامج طرح الشركات يأتى ضمن الخطة الموضوعة من قبل الدولة للبرنامج الاقتصادي الجديد وهو ما يعمل على دعم الحكومة لتشجيع القطاع الخاص من خلال فكرة الطروحات الجديدة والمرتبطة بوثيقة ملكية الدولة، مؤكدًا أن آلية الطروحات تعد مصدرًا من مصادر التمويل التى تعول عليها الحكومة خلال الفترة المقبلة وهو ما يؤثر إيجابيًا على مناخ الاستثمار بشكل عام.

وأضاف مرسي أن طرح حصص للشركات فى البورصة المصرية تعزز تواجد القطاع الخاص فى الاقتصاد وهو ما يعد تشجيعًا للمستثمرين خلال الفترة المقبلة خاصة للمستثمرين الأجانب والعرب، مؤكدًا ان حزمة الشركات المزمع طرحها تشمل قطاعات غير ممثلة فى البورصة المصرية وهو الأمر الذى يدعم جاذبية العديد من المستثمرين على المستوى المحلى أو العربي أو الأجنبية.

وأشار الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى سي آى كابيتال إلى أن من ضمن مستهدفات الدولة دعم الدولة لهذا الملف وذلك بغرض نحفيف الأعباء على الموازنة العامة، وأيضًا، الاعتماد على موارد تمويلية جديدة بخلاف السابقة مصل أذون الخزانة وهو الأمر الذى يساهم فى جذب عملة صعبة إذا ما تم مشاركة المؤسسات الأجنبية فى تلك الطروحات.

منصف مرسي طرح حصص للشركات فى البورصة المصرية تواجد القطاع الخاص فى الاقتصاد زمة الشركات المزمع طرحها تشمل قطاعات غير ممثلة فى البورصة المصرية الرئيس المشارك لقطاع البحوث لدى سي اى كابيتال مجلس الوزراء اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة الربع الحالي من عام 2023 مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا

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