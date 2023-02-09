جميل عفيفي: الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل المستثمرين بمصر وخارجها

علق الكاتب الصحفي ، جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام، على حديث الرئيس السيسي بشأن التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين والقطاع الخاص، على هامش افتتاح المدينة الصناعية “سايلو فوودز” في مدينة السادات.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، إن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل المستثمرين بمصر وخارجها.

وأضاف أن الدولة مستعدة للشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص وتقديم التيسيرات لهم، موضحاً أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار ومحاولة جذب استثمارات جديدة لا سيما لقطاع الصناعة.

وأكد أن هناك العديد من التيسيرات المقدمة للمستثمرين في الوقت الحالي كصدور قرار تسعير الأراضي بكافة أنحاء الجمهورية وتسهيل تخصيص الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة الصناعية الاستثمارية الموجود بها كافة الأراضي الصناعية المتاحة واللوجستيات التي تتضمنها والأنشطة المقترح تنفيذها.