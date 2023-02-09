«أحاديث السحاب».. الكبار بعيون الأستاذ عادل حمودة

الشخصيات التى ناطحت السحاب أو كما يتم وصفها بالنجوم تكون دائمًا محط أنظار الناس والمجتمع بل والعالم أجمع لو كانت الشخصية أثرت عالميًا أو اشتهرت بشىء جعل العالم ينظر إليها بعين المراقب. يحب الناس دائمًا معرفة أسرار عن هذه الشخصيات الهامة سواء تخص حياتها الشخصية أو العملية أو أى مواقف مثيرة حدثت لها فى حياتها التى تكون بطبيعة الحال حافلة بالأحداث، ومن أين سيتعرف الناس على هذه الأسرار والمعلومات إلا من خلال الصحافة والصحفيين. وهذا ما يقدمه الكاتب الصحفى الكبير عادل حمودة فى كتابه الأحدث «أحاديث السحاب.. حكام ونجوم ومشاهير العالم الذين عرفتهم» الصادر حديثًا عن دار ريشة للنشر والتوزيع الذى يحكى فيه قصته مع خمس عشرة شخصية ناطحت السحاب كما وصفها ووصلت إلى العالمية سواء أكانت مصرية أو غير مصرية، خمس عشرة شخصية مختلفة تمامًا عن بعضها البعض فمنها الرئيس والطبيب والصحفى والمناضل والسيدة الأولى والوزير والفنان والصحفى. يسرد عادل حمودة لقاءاته معها وأحاديث دارت بينه وبينها كاشفًا عن أسرار عنها وعن مشوارها وحياتها كان له السبق فى بعضها، وهى: جورباتشوف، وابنه جيفارا، وعمر الشريف، ومهاتير محمد، وجعفر نميرى، ومجدى يعقوب، وجيهان السادات، وأسامة الباز، ويوسف شاهين ومبارك، وفؤاد سعيد، وملينا ميكرورى، ومارجريت باباندريو، وزاهى حواس، وهيكل.

سوف نسرد جزءًا من فصول الكتاب فى قادم السطور ولقد اخترت بعض الشخصيات للحديث عنها وهى: جورباتشوف، مجدى يعقوب، ويوسف شاهين، وهيكل.

يبدأ عادل حمودة سرد الكتاب بلقائه رئيس الاتحاد السوفيتى السابق ميخائيل جورباتشوف لمدة ثلاثة أيام كاملة استطاع فيها أن يجرى معه حوارًا مطولًا، كان ذلك فى لبنان، يحكى مرافقته له فى زيارته للرئيس اللبنانى، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحزب التقدمى الاشتراكى.

يسرد حمودة الأسئلة التى لاحقت جورباتشوف منذ رحيله عن رأس الاتحاد وكيف كان يتجاهل أى سؤال يتهمه بالفساد أو بتدمير بلاده من خلال إنهاء الحرب الباردة. يسرد حمودة على لسان جورباتشوف دور المرأة الحديدية مارجريت تاتشر رئيسة الحكومة البريطانية فى إنهاء الحرب الباردة وكيف كانت أحد أسباب التوافق بينه وبين نظيره الأمريكى رونالد ريجان، وكيف تم فتح صفحة جديدة بين الرأسمالية والشيوعية. يسرد حمودة حتى أحاديثه الجانبية مع جورباتشوف مثل قصة أنستازيا، ويسرد أيضًا الحياة المبكرة لجورباتشوف منذ ولادته وطفولته وكيف صعد إلى هرم السلطة من رئيس مجلس السوفيت الأعلى، ثم أمين عام اللجنة المركزية للحزب الشيوعى، ثم أول رئيس للبلاد، كل هذا بين عامى ١٩٨٨ و١٩٩١.

تولى جورباتشوف مقاليد السلطة فى وقت صعب جدًا فى أواخر الحرب الباردة والعالم منقسم بين الكتلة الرأسمالية التى تسيطر عليها واشنطن فى غرب أوروبا والكتلة الشيوعية التى تسيطر عليها موسكو فى شرق أوروبا. كان معترضًا على طريقة ستالين فى الحكم وعدم تقدم السوفيت إلا فى الأسلحة والحروب وكيف تم إخراس العقول والأفواه وصناعة جيل متلعثم كما وصفه لا يعرف شيئًا يخاف فقط. يستمر حمودة فى سرد أحاديث جورباتشوف عن الاقتصاد والمشاكل وكيفية حلها وكيف رأى فشل التجربة الشيوعية الاقتصادية أو الاشتراكية وكيف بدأ «البيريسترويكا» وهى إعادة بناء الاقتصاد عن طريق الخصخصة وإغلاق المصانع الخاسرة وتعويم الروبل وفتح البلاد للسياحة، وأيضًا استخدم سياسة «الجلاسنوست» للمصارحة والمكاشفة وفتح باب الحريات. ووُجه جورباتشوف بالهجوم والانتقادات اللاذعة وصلت لمحاولة الانقلاب عليه ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى، فقرر ترك الحياة السياسية بعد عام وتسعة أشهر فى الكرملين. كما ذكر حمودة جورباتشوف شخصية ساهمت فى تغير العالم أجمع سياسيًا واقتصاديًا وليس الاتحاد السوفيتى فقط ويجب النظر لتجربته بعين فاحصة.

يسرد عادل حمودة فى فصل «حروب الفارس النبيل» قصته مع الجراح العالمى مجدى يعقوب وحواره التليفزيونى معه، ويسرد التشابه بين حكايته مع أسوان وحكاية مجدى يعقوب معه أيضًا، ويتطرق إلى كيف لا يحب مجدى يعقوب أن يتطرق أحد إلى حياته الشخصية والمشادة التى حصلت بينهما قبل الحوار، ولكن يسرد حمودة الكثير من التفاصيل عن حياة مجدى يعقوب المبكرة وبداية امتهانه الطب وسفره للخارج ورأيه فى العلاقة بين العلوم الإنسانية والعلوم التطبيقية وتفاعلهما مع بعضهما البعض، وعلاقته بأبنائه وكيف ترك لهم حرية الاختيار فاختاروا طريقه بدون أن يرغمهم. يسرد أيضًا حمودة روتين مجدى يعقوب اليومى، ويسرد شهادة آخرين عن مجدى يعقوب مثل الدكتور أحمد دويك والدكتور أحمد عفيفى والدكتور مجدى إسحاق أحد أقرب أصدقائه، ويستطرد لنبوغه العلمى من الثانوية إلى الجراحة، وكيف بدأ يطور طرق جراحة القلب وكيف كان يصعد بسرعة إلى القمة، ودريك موريس الذى نقل له يعقوب قلبًا عاش بعدها فترة ٣٣ عامًا لتكون أطول مدة حياة فى التاريخ لحالة مثل حالته، وكيف أصبح مشهورًا بعد عملية إريك موركامب، وقصته مع يسرا وعملية يوسف شاهين على لسان يسرا نفسها.

فى مرحلة أخرى من الفصل يتطرق إلى عدم فرش مشوار مجدى يعقوب بالياسمين فى بريطانيا وكيف كانت تتم محاربته إن فشلت عملية لحالة ميئوس منها ونعته بالمصرى لفشله، وكيف كان يتم تقديره عند نجاحه الكبير ونعته بالبريطانى وكان كل هذا بعد أن لمع اسمه وكان ذلك راجعًا إلى الغيرة منه. ننتقل مع حمودة لفترة أخرى فى حياة يعقوب ومن الممكن أن نعتبرها الأهم وهى بداية بناء مركز أسوان للقلب منذ أن كان جزءًا من مستشفى أسوان وكيف بدأ الأمر صغيرًا جدًا حتى وصل للعدد الحالى من العمليات. فى النهاية نفى مجدى يعقوب أهمية النقود والشهرة فهما ليست لهما فائدة فى خدمة الإنسان وإنما العلم فقط، ويختم حمودة الفصل بألا يصل للقمة إلا من يستحقها ولا يستقر عليها إلا من استهان بها.

يوسف شاهين «الاَخر»

يسرد حمودة علاقته بالمخرج العالمى يوسف شاهين، بل يبدأ بسرد حياته المبكرة وحياة عائلته، أبيه، وأمه، وإخوته، يحكى مواقف نفسية صعبة تعرض لها شاهين فى طفولته مثل موت أخيه ألفريد وموقف جدته من ذلك الحادث. يبدأ فى سرد صعوبات حياة شاهين المبكرة والأزمات الاقتصادية التى عانت منها عائلته رغم علاقتها بالعائلات الثرية وعدم معرفة أحد بفقرهم الشديد، ويصرح شاهين بتحدثه أربع لغات مختلفة وكيف كان يكتب سيناريوهات أفلامه للعربية بعد كتابته إياها بالفرنسية. ويحكى حمودة على لسان شاهين ولع شاهين بالفن والتمثيل وكيف كان يود أن يصبح ممثلًا مثل صديقه عمر الشريف، ولكن ملامحه أفسدت ذلك ليختار طريق الإخراج ويبقى ولعه بالتمثيل ليظهر فى فيلم باب الحديد ويؤدى دورًا لا مثيل له، يحكى شاهين حزنه على سقوط الفيلم. يسرد حمودة أيضًا شجاعة شاهين فى إجراء عملية القلب المفتوح وولعه بالتدخين والأهم يسرد لقطات وأحداثًا من فيلم حدوتة مصرية الذى سرد حياة شاهين، وكيف لم تكن تنجح أفلامه جماهيريًا بسبب تجديده للأفكار التى لم يستقبلها المتفرج بالترحاب وبإخراجه فيلم جميلة بوحيرد الذى نجح نجاحًا باهرًا عكس فيلم الناصر صلاح الدين، الذى لم ينجح جماهيريًا وقتها وكادت منتجته آسيا داغر تفلس، ورغم كونه من أحب الأفلام للمشاهد الآن، وكيف عارض نظام ناصر وهاجر بعد النكسة إلى بيروت، وحكاية فيلم الأرض الشهير ورمزيته المميزة جدًا للنكسة واختياره أفضل فيلم فى تاريخ مصر وترشحه لجائزة السعفة الذهبية فى مهرجان كان، ثم محطاته بفيلم الاختيار وعودة الابن الضال بعد رحيل ناصر. ويتطرق حمودة لحملة النقد التى تعرض لها شاهين بعد فيلم المهاجر، لما فسره البعض من تجسيده لقصة النبى يوسف وإخوته، ويعرج للحدث الأهم فى حياة شاهين بحصوله على جائزة اليوبيل الذهبى عن مجمل أعماله.

هيكل «الاختلاف لا ينفي الإعجاب»

أحد أهم الفصول المكتوبة فى الكتاب من وجهة نظرى هو حديث حمودة عن الصحفى الكبير محمد حسنين هيكل وقصته معه التى تحولت من صداقة إلى اختلاف لم يمنع من استمرار الإعجاب، يسرد حمودة الكثير من المواقف التى واجهها هيكل والمواقف التى حدثت بينه وبين حمودة، ويعرج لحياة هيكل المبكرة وعلاقته بعائلته وعقدته التى أسهمت فى نجاحه وهى طموحه الضخم الذى يصل لعنان السماء ليمسك النجوم بيده. يحكى كيف أصبح صحفيًا كبيرًا من بداية حياته المهنية كمساعد صحفى إلى رئاسة تحرير الأهرام لمدة سبعة عشر عامًا، ويسرد كيف ساهمت علاقته مع عبدالناصر فى جعله نجم الصحافة الأول فى البلاد، وينظر لإحالته للتقاعد أيام السادات بأنها كانت نقطة تغير فى عالمية هيكل وخاصة فى آسيا وكيف جعله ذلك يتفرغ لإصدار كتبه الغزيرة وإخراجه لأرشيف عهد ناصر، وعن زيارته لمتابعة أحوال العالم أجمع.

ويتحدث كيف كان يواجه هيكل الانتقادات والهجوم بالصمت التام وكأن ذلك الشخص لا يوجد من الأساس ومواجهته للهجوم عليه بعد كل كتاب تقريبًا فى تلك الفترة بل وإنتاج كتب لمهاجمة كتبه والتحقيقات التى واجهها بالاختلاس، وكيف نمت الصداقة بين حمودة وهيكل عندما كان الأول رئيسًا لتحرير روزاليوسف وأحب أن يقول هيكل بعض كلماته على صفحات الجريدة العريقة وكيف تسبب ذلك فى إبعاده عن منصبه. ثم يتحدث عن حربه مع مصطفى أمين بعد الإفراج الصحى، ويتطرق لموقفه من نظام مبارك وكتابه عن مبارك ثم موقفه من الإخوان الذين أرادوا الاستفادة منه بطريقتهم الانتهازية، وكانت تلك نقطة الخلاف بين حمودة وهيكل، والتى أدت لخلافهما رغم بقاء الإعجاب فى عينى حمودة كما وصف هو، وسرده بعض لقطات حياته الشخصية مثل زواجه وأولاده.

فى النهاية لقد كان الكتاب مختلفًا تناول سيرة نجوم السماء الذين تجاوزوا السحاب بموضوعية وحيادية شديدة كما ذكرت، وشخصيات متنوعة وأحاديث شيقة بل وحصريات كانت لعادل حمودة فى وقته.