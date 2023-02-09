بعد تطويره.. وزير السياحة والآثار يفتتح مسار العائلة المقدسة بالمنيا

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي يجريها الوزيران بالمحافظة كما تفقدا مع المحافظ كنيسة العذراء مريم عقب إنهاء أعمال الترميم والتطوير.

وأعرب وزير السياحة سعادته بافتتاح نقطة جديدة من نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة الرابعة وذلك بعد قرابة شهرين منذ افتتاح نقطة أديرة وادي النطرون بالبحيرة أواخر مايو الماضي، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة لرحلة العائلة المقدسة حيث إنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من سيناء شرقا إلى الدلتا حتى وصلت لأقاصي الصعيد .

وأكد العناني اهتمام الدولة بإحياء مسار المقدسة وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات، حيث يعد المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية .

وأشار إلى أن من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتقديم مبلغ 7,50 مليون جنيه كمساهمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بنقاط مسار العائلة المقدسة، بدير جبل الطير بالمنيا، حيث تم عمل مجموعة من المظلات ومقاعد الجلوس ولوحات إرشادية وتعريفية للمكان وتمهيد الطرق المؤدية للدير وتحديد مسارات الزيارة مع مراعاة تعدد الطرق المستخدمة للوصول إلى الموقع، إضافة إلى أعمال التنسيق العام للموقع ورفع كفاءته وحرم الكنيسة وإنشاء نقطة وصول سياحي.