الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد تطويره.. وزير السياحة والآثار يفتتح مسار العائلة المقدسة بالمنيا

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في جبل الطير بمركز سمالوط شمال المنيا، وذلك ضمن الزيارة الميدانية التي يجريها الوزيران بالمحافظة كما تفقدا مع المحافظ كنيسة العذراء مريم عقب إنهاء أعمال الترميم والتطوير.

وأعرب وزير السياحة سعادته بافتتاح نقطة جديدة من نقاط مسار العائلة المقدسة بالمحافظة الرابعة وذلك بعد قرابة شهرين منذ افتتاح نقطة أديرة وادي النطرون بالبحيرة أواخر مايو الماضي، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة لرحلة العائلة المقدسة حيث إنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر على مدار أكثر من 3 أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من سيناء شرقا إلى الدلتا حتى وصلت لأقاصي الصعيد .

وأكد العناني اهتمام الدولة بإحياء مسار المقدسة وتنفيذ أعمال التطوير الشامل للمسار بجميع المحافظات، حيث يعد المشروع من أهم المشروعات التراثية والحضارية .

وأشار إلى أن من المنتجات السياحية التى تنفرد بها مصر والذى يتم الترويج له عالميًا، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتقديم مبلغ 7,50 مليون جنيه كمساهمة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين بنقاط مسار العائلة المقدسة، بدير جبل الطير بالمنيا، حيث تم عمل مجموعة من المظلات ومقاعد الجلوس ولوحات إرشادية وتعريفية للمكان وتمهيد الطرق المؤدية للدير وتحديد مسارات الزيارة مع مراعاة تعدد الطرق المستخدمة للوصول إلى الموقع، إضافة إلى أعمال التنسيق العام للموقع ورفع كفاءته وحرم الكنيسة وإنشاء نقطة وصول سياحي.

الدكتور السياحة والاثار العائلة سمالوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

التنفيذ فجرًا.. تعرف على اللحظات الأخيرة فى حياة محمد عادل على طبلية «عشماوى»

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

خطوة للأمام.. مكاسب مصر من طرح الشركات فى البورصة: تشجيع القطاع الخاص.. وجذب المستثمرين الأجانب

رونالدو يسجل رقمًا قياسيًا بعد سوبر هاتريك فى شباك الوحدة

كيف دعمت وزارة السياحة والآثار ذوي الهمم داخل المتاحف والمواقع الأثرية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

السينما فى المدرسة

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا