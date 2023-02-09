الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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سياسي

برلمانية: حديث الرئيس عن الأشقاء العرب أغلق الباب أمام محاولات بث الفتنة

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرحلة الثانية من مجمع الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات يأتى في إطار رؤية استراتيجية للدولة لتحقيق الأمن الغذائى وتوفير غذاء صحى آمن للمصريين، حيث يساهم المشروع في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتوفير وجبة صحية لطلاب المدارس، وزيادة اكتفاء السوق المحلى من الصناعات الغذائية، في ظل الأزمات والتحديات التى يشهدها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت  النائبة  أمل سلامة، أن المشروع يدعم خطة الدولة في زيادة الصادرات  للأسواق العربية والإفريقية والأوربية، ويساهم أيضا في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في مجال الصناعات الغذائية، حيث أن خطوط الإنتاج تم استيرادها من الخارج، وتعمل بطريقة آلية في مراحل التصنيع والتغليف.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى اتسمت بالصراحة والمكاشفة، وتضمنت العديد من رسائل الطمأنة للمواطنين بتوافر مخزون استراتيجى من السلع الأساسية ولا يوجد نقص في أى سلعة رغم الأزمة العالمية، فضلا عن اتجاه الدولة لزراعة 500 ألف فدان العام المقبل من فول الصويا لزيادة حجم إنتاج الزيوت لتقليل الفجوة الاستيرادية.
وأوضحت أن كلمة الرئيس أكدت على عمق العلاقات مع الأشقاء فى الدول العربية، وأغلقت الباب أمام محاولات بث الفتنة، وأن مصر تقدر دوما علاقاتها الطيبة مع الأشقاء فى الخليج العربى، ولا تنسى وقوفهم بجانب مصر خلال الفترة الماضية.

النائبة أمل سلامة لجنة حقوق الانسان مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجمع الصناعات الغذائية سايلو فودز

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