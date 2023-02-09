الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الغباش يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل دعم القطاع الصحي في سوريا

زلزال سوريا
زلزال سوريا

التقى وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الخميس، مع مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي أحمد المنظري.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل دعم القطاع الصحي في سوريا، مؤكدا أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد.

وناقش الغباش مع المنظري تقديم الاستجابة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات السورية فجر الإثنين الماضي.

وأعرب المنظري عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم من أجل تجاوز نتائج الزلزال والخروج منه بأقل الخسائر.

وأشار الغباش إلى احتياجات القطاع الصحي في سوريا وضرورة رفده بالتجهيزات الطبية والإسعافية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في علاج المصابين، إضافة إلى المساعدات الدوائية.

وشدد الغباش على أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد.

 

وصول دفعة مساعدات إغاثية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية بسوريا

وفى وقت سابق من اليوم، وصلت دفعة مساعدات إغاثية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية السورية.

جاءت المساعدات الروسية من قبل مركز تجميع القوات الروسية العاملة في سوريا بقاعدة حميميم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

وشملت المساعدات مواد غذائية من المقرر توزيعها على العائلات المتضررة في مراكز الإيواء بجامعي الروضة وحورية في مدينة اللاذقية.

من جانبه، صرح المقدم ألكسندر فاسيلي مسؤول المساعدات في مركز المصالحة الروسي بقاعدة حميميم، بأن المساعدات تم تأمينها من المستودعات الموجودة في القاعدة لحين وصول الطائرات الروسية، التي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين في اللاذقية وحلب وإدلب.

فيما قام فريق طبي روسي بمعاينة عدد من المواطنين في النقطة الطبية التي تم تخصيصها في أحد أركان جامع الروضة، لتقديم الخدمات الصحية للعائلات المتواجدة هناك.

وفى وقت سابق من اليوم، أرسل الهلال الأحمر المصري، 20 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الهلال الأحمر العربي السوري في إطار جسر المساعدات المصرية للعائلات السورية المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب دولة سوريا، الثلاثاء الماضي.

وأكد الهلال الأحمر، عبر موقعه الإلكتروني، أن المساعدات حملتها 3 طائرات إلى مطار دمشق الدولي.

وفي وقت سابق، أرسلت مصر 5 طائرات محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء دولتيّ سوريا وتركيا لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.

وزير الصحة السورى منظمة الصحة العالمية سوريا القطاع الصحي الزلزال

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

بعد تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف.. والدتها: «نامى وارتاحى.. حقك رجع»

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة ملش

مصر والسعودية.. مسئولية التاريخ وحكم الجغرافيا

ماجد حبته

إضافة جديدة لثروة بلدنا

محمد عبدالعزيز

القاهرة تواصل التألق وتحتفي بالإبداع

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا