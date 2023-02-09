الغباش يبحث مع مدير منظمة الصحة العالمية سبل دعم القطاع الصحي في سوريا

التقى وزير الصحة السوري حسن الغباش، اليوم الخميس، مع مدير منظمة الصحة العالمية الإقليمي أحمد المنظري.

وبحث الطرفان خلال اللقاء سبل دعم القطاع الصحي في سوريا، مؤكدا أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد.

وناقش الغباش مع المنظري تقديم الاستجابة جراء الزلزال الذي ضرب عددا من المحافظات السورية فجر الإثنين الماضي.

وأعرب المنظري عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم من أجل تجاوز نتائج الزلزال والخروج منه بأقل الخسائر.

وأشار الغباش إلى احتياجات القطاع الصحي في سوريا وضرورة رفده بالتجهيزات الطبية والإسعافية، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في علاج المصابين، إضافة إلى المساعدات الدوائية.

وشدد الغباش على أهمية استدامة الدعم لأن التداعيات ستكون طويلة الأمد.

وصول دفعة مساعدات إغاثية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية بسوريا

وفى وقت سابق من اليوم، وصلت دفعة مساعدات إغاثية روسية لمتضرري الزلزال في اللاذقية السورية.

جاءت المساعدات الروسية من قبل مركز تجميع القوات الروسية العاملة في سوريا بقاعدة حميميم، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السورية سانا.

وشملت المساعدات مواد غذائية من المقرر توزيعها على العائلات المتضررة في مراكز الإيواء بجامعي الروضة وحورية في مدينة اللاذقية.

من جانبه، صرح المقدم ألكسندر فاسيلي مسؤول المساعدات في مركز المصالحة الروسي بقاعدة حميميم، بأن المساعدات تم تأمينها من المستودعات الموجودة في القاعدة لحين وصول الطائرات الروسية، التي تحمل مساعدات إنسانية للمتضررين في اللاذقية وحلب وإدلب.

فيما قام فريق طبي روسي بمعاينة عدد من المواطنين في النقطة الطبية التي تم تخصيصها في أحد أركان جامع الروضة، لتقديم الخدمات الصحية للعائلات المتواجدة هناك.

وفى وقت سابق من اليوم، أرسل الهلال الأحمر المصري، 20 طنًا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى الهلال الأحمر العربي السوري في إطار جسر المساعدات المصرية للعائلات السورية المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب دولة سوريا، الثلاثاء الماضي.

وأكد الهلال الأحمر، عبر موقعه الإلكتروني، أن المساعدات حملتها 3 طائرات إلى مطار دمشق الدولي.

وفي وقت سابق، أرسلت مصر 5 طائرات محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان إلى أبناء دولتيّ سوريا وتركيا لمساعدتهم فى تخفيف الآثار الناجمة عن الزلزال المدمر.