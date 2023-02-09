الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاتصالات عددًا من المشروعات التى تنفذها الوزارة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة عدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بالمضى فى تنفيذ المشروعات التى تستهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة فى مجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها ركيزة رئيسية فى تقدم العديد من القطاعات، وضمانة أساسية لمواكبة التطور نحو المستقبل.

وفى مستهل الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مكانة مصر الإقليمية فى قطاع الشركات الناشئة التكنولوجية، لافتًا إلى أن الشركات الناشئة المصرية فى هذا المجال شغلت الترتيب الثالث عام 2022 بين بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث حجم الاستثمارات، كما جاءت فى الترتيب الأول بين هذه البلدان العام الماضى من حيث عدد الصفقات.

كما أشار الوزير إلى دور اللجنة المختصة بحل مشاكل الشركات الناشئة، تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، فى تحديد الفرص والتحديات التى تواجه تلك الشركات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصياغة السياسات والقوانين واللوائح المناسبة، وتلقى شكاوى الشركات وإيجاد حلول ملائمة لكل منها، لافتًا إلى أن قرار رئيس الوزراء بتعديل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند التأسيس ليصبح 1000 جنيه، أثر إيجابًا فشهد ديسمبر 2022 تأسيس 357 شركة، مقارنة بـ241 شركة فى ذات الشهر عام 2021.

وتناول وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موقف الصادرات الرقمية المصرية، فى خدمات تكنولوجيا المعلومات، وإجراءات أعمال الشركات، ومجالات البحث والتطوير الهندسى، مشيرًا إلى نتائج جهود التسويق الخارجى لفتح أسواق جديدة، وتنمية استثمارات الشركات الحالية، فى المشاركة فى أكبر المحافل الدولية فى الأسواق المستهدفة، والعمل على جذب المزيد من الاستتثمارات، فضلًا عن استحداث برامج وحوافز تنافسية للمستثمرين.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت التصورات المقترحة لتنفيذ استراتيجية "مدينة مصر الرقمية"، والتى تستهدف تعظيم الصادرات الرقمية، وزيادة عدد العاملين بالقطاع، وتنمية الناتج المحلى للقطاع، من خلال تدشين مسار تعليمى تدريبى معتمد فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساعد فى صقل واكتساب المهارات التكنولوجية، والتدعيم بمهارات ريادة الأعمال، وتم عرض نتائج دراسة عدد من تجارب البلدان فى هذا الخصوص.

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