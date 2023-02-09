الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بقيمة 100 مليون جنيه.. ضبط 5 متهمين فى قضية غسل أموال

قضية غسل أموال
قضية غسل أموال

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط 5 أشخاص لـ4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وحاول المتهمون غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم "بتأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية - المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية" وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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