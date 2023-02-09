شركة SAME ONE تستحوذعلى حق إدارة وتطوير ستوديو الجيب

استحوزت شركة SMA ONE علي حق إدارة و تطوير ستوديو الجيب التابع لشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات .

وأكد اسماعيل محمد اسماعيل نائب رئیس مجلس إدارة شركة SMA ONE للخدمات الإعلامية أن الشركة قررت الإحتفاظ بنفس إسم استوديو الجيب والذي يعود تاريخ تدشينه فى ثمانينيات القرن الماضى وله إسهامات فى الإنتاج الفنى والدرامى منذ 30 إلى 40 عامًا فأكثر.

واوضح إسماعيل أن الشركة قامت بإعادة هيكلة إستديو الجيب وتجديده وإمداده بأحدث المعدات والديكورات و أصبح الان جاهزا للعمل بشكل كامل علي مدار اليوم و كافة أيام الأسبوع.



‏

وأشار إلي أن الاستديو به بلاتوه مجهز بالكامل بمساحة ٤٥٠ متر يشمل ١٠٠ كشاف ليد بالكنترول سيستم و أيضا كروما بإضاءة خاصة بها، بخلاف ديكورات و أرضيات سيكوريت يتم فكة و تركيبها

‏كما يشمل الاستديو حديقة ٢٠٠ متر و روف ٤٥٠ متر، الخلفية برج القاهرة و النيل من الأمام و حديقة الاندلس من الجانبين .. يصلحوا للتصوير الخارجى، يوجد بالمبنى ساحة انتظار ٢٥ سيارة خاصة به و كهرباء ضغط عالى و مياة، و به غرفة مجهزة كوافير و ماكياج و ٦ حجرات استراحه .

ورحب نائب رئیس مجلس ادارة شركة SMA ONE بالتعاقد علي إنتاج الإعلانات والأفلام و البرامج التلفزيونية و الدراما واستقبال وحدات التصوير الخارجى و توقيع بروتوكولات التعاون والعمل مع شركات الانتاج و القنوات التلفزيونية و الوكالات الاخبارية .

‏

جدير بالذكر أن استديو الجيب شهد أعمال عديدة صُورت بين جدرانه ومن أشهرها مسلسل «على الزيبق»، و«وداعًا يا ربيع العمر»، و«الضوء الشارد»، و«الوتد»، والآنسة كاف، وكان يا ما كان.