الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مصنع غزل ونسيج بالعاشر من رمضان

حريق مصنع غزل ونسيج
حريق مصنع غزل ونسيج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب في مصنع غزل ونسيج بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مصنع غزل ونسيج في المنطقة الصناعية الثالثة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

على الفور دفعت قوات الحماية المدنية في العاشر من رمضان بـ5 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق تمكنت من السيطرة على النيران وإخماد الحريق دون إصابات أو خسائر في الأرواح، فيما تم الانتهاء من أعمال التبريد اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

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