الاتحاد السكندرى يهزم أسوان بثئانية ويصعد للمركز الرابع فى جدول الدورى

استعاد فريق الاتحاد السكندري نغمة الانتصارات وهزم أسوان بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، ليرتفع رصيد زعيم الثغر إلى 30 نقطة ويصعد للمركز الرابع ويتوقف رصيد أسوان عند 22 نقطة.

بداية الشوط الأول كانت لصالح أسوان، الذي كان الفريق الأفضل في الدقائق العشر الأولى وفي الدقيقة الثالثة سجل ديلسون كاموني هدفا لأسوان ألغاه الحكم إبراهيم محمد بعد العودة لتقنية الفيديو بداعي التسلل، وفي الدقيقة 11 نال خالد صبحي مدافع الاتحاد إنذارا لتعمد لعب الكرة باليد.

بعد مرور ربع ساعة دخل الاتحاد أجواء المباراة وفي الدقيقة 20 كانت الفرصة الأولى للاتحاد عندما مرر هشام صلاح كرة عرضية من ركلة ركنية سددها كريستوفاو مابولولو برأسه فوق العارضة.

وفي الدقيقة 27 انطلق إبراهيم حسن في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية سددها ناصر ناصر في منتصف المرمى وأمسكها عمرو حسام على مرتين.

في الدقيقة 35 نال إسلام جمال مدافع أسوان إنذارا للخشونة مع كريستوفاو مابولولو وبعد العودة لتقنية الفيديو قام الحكم بطرد إسلام جمال، مما دفع أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأسواني بإسلام صلاح بدلا من بلال السيد اكتفى بوجود رافايل أياجوا كمحور ارتكاز في الوسط.

احتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها لعب إسلام عبد النعيم هات وخد مع عبد الغني محمد وسدد كرة أرضية أمسكها عمرو حسام وسدد مورو ساليفو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدا عن القائم الأيسر ومرر صبري رحيل كرة عرضية أرضية أبعدها عمرو حسام قبل أن تصل إلى مابولولو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في بداية الشوط الثاني أجرى الصربي زوران مانولوفيتش ثلاثة تغييرات بنزول عبد الله نصيب ومحمد محمود وأحمد عادل ميسي بدلا من خالد صبحي وناصر ناصر وعبد الغني محمد وفي الدقيقة 51 مرر صبري رحيل كرة عرضية لعبها محمود علاء برأسه وأبعدها إسلام صلاح بشكل خاطئ لتصل إلى إبراهيم حسن الذي سددها داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للاتحاد.

في الدقيقة 60 أجرى أيمن الرمادي تغييرين بنزول أحمد حمودي ومحمود فهمي بدلا من أحمد خالد وديلسون كاموني وفي الدقيقة 63 مرر صبري رحيل كرة عرضية أخطأ الدفاع ووصلت إلى مابولولو الذي سدها باتجاه المرمى فاصطدمت بعماد فتحي وسكنت الشباك لتعلن عن الهدف الثاني للاتحاد.

في الدقيقة 69 دفع مانولوفيتش بعمار حمدي بدلا من إسلام عبد النعيم وفي الدقيقة 75 دفع أيمن الرمادي بأحمد دحروج ومحمد المرسي بدلا من علي فتحي وعماد فتحي ومرر دحروج كرة عرضية هيأها محمد حمدي زكي برأسه لمحمد المرسي الذي سددها قوية وأنقذها المهدي سليمان حارس الاتحاد.

في الدقيقة 84 قام الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بطرد هشام صلاح، لاعب الاتحاد للخشونة مع محمود فهمي، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بهدفين نظيفين.