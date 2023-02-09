الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الضويني» من إندونيسيا: نفخر بخريجي جامعتنا ونطالبهم بنشر ما تعلموه في قلعة العلم

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في إندونيسيا، وذلك في إطار زيارته إلى إندونيسيا والمشاركة في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية، وحضور فعاليات المؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة، بعنوان: «فقه إسلامي جديد لأجل الحضارة الإنسانية الجديدة».

وقال إن الأزهر الشريف يفخر بتخريج هذه النماذج المشرفة ليحملوا الفكر الأزهري الوسطي وينشروه في بلادهم ومن حولهم، فهم خير سفراء للأزهر ولإندونيسيا، قدِموا إلى مصر الأزهر ونهلوا من علوم الدين والدنيا وعادوا إلى أوطانهم حاملين لواء الاعتدال ومشكاة العلم والنور، ينشرون سماحة الإسلام وهديه الصحيح، داعيًا خريجي الأزهر في إندونيسيا إلى نقل خبراتهم الأزهرية وأن يكونوا عناصر فاعلة في نهضة وطنهم ومصدر إلهام واطمئنان لأبناء وطنهم والناس من حولهم.

من جانبهم، ناقش خريجو الأزهر في إندونيسيا مع وكيل الأزهر أبرز القضايا والتحديات الماثلة في مجتمعاتهم وطريقة تعاملهم معها من خلال ما درسوه وتعلموه في الأزهر، وأنهم يلتزمون المنهج الأزهري القرآني وهو الوسطية والاعتدال، وأن الأزهر رمز عز وفخر لدى أبناء الشعب الإندونيسي، وينظر إلى حامل شهادته على أنه من مصادر القوة وثروة تعتز بها البلاد، ودائمًا إندونيسيا تتطلع لتعزيز الاستفادة من منهج الأزهر وخبراته في نشر التسامح ورسالة الإسلام ومجابهة التطرف والتشدد.

التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الخميس، أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر في إندونيسيا، وذلك في إطار زيارته إلى إندونيسيا والمشاركة في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس جمعية نهضة العلماء الإندونيسية، وحضور فعاليات المؤتمر العالمي الأول لفقه الحضارة، بعنوان: «فقه إسلامي جديد لأجل الحضارة الإنسانية الجديدة».

وقال إن الأزهر الشريف يفخر بتخريج هذه النماذج المشرفة ليحملوا الفكر الأزهري الوسطي وينشروه في بلادهم ومن حولهم، فهم خير سفراء للأزهر ولإندونيسيا، قدِموا إلى مصر الأزهر ونهلوا من علوم الدين والدنيا وعادوا إلى أوطانهم حاملين لواء الاعتدال ومشكاة العلم والنور، ينشرون سماحة الإسلام وهديه الصحيح، داعيًا خريجي الأزهر في إندونيسيا إلى نقل خبراتهم الأزهرية وأن يكونوا عناصر فاعلة في نهضة وطنهم ومصدر إلهام واطمئنان لأبناء وطنهم والناس من حولهم.

من جانبهم، ناقش خريجو الأزهر في إندونيسيا مع وكيل الأزهر أبرز القضايا والتحديات الماثلة في مجتمعاتهم وطريقة تعاملهم معها من خلال ما درسوه وتعلموه في الأزهر، وأنهم يلتزمون المنهج الأزهري القرآني وهو الوسطية والاعتدال، وأن الأزهر رمز عز وفخر لدى أبناء الشعب الإندونيسي، وينظر إلى حامل شهادته على أنه من مصادر القوة وثروة تعتز بها البلاد، ودائمًا إندونيسيا تتطلع لتعزيز الاستفادة من منهج الأزهر وخبراته في نشر التسامح ورسالة الإسلام ومجابهة التطرف والتشدد.

الدكتور محمد الضويني العلماء الإندونيسية الحضارة الإنسانية الجديدة الفكر الأزهري الوسطي الأزهر الشريف نشر التسامح

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط 2023 الترم الأول

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

هارب من حكم 10 سنوات.. القبض على البلوجر «لوشا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

من يوم ما عرفنا الزلزال

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق النار تجاه فلسطينى حاول تنفيذ عملية طعن قرب الخليل

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا