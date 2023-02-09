النهارده كام أمشير 2023 ومواعيد الشهور في التقويم القبطى 2023

النهاردة كام أمشير 2023 في التقويم القبطي؟ سؤال تصدر قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع نهاية شهر طوبة وبداية شهر أمشير وانخفاض درجات الحرارة حد الصقيع؛ لمعرفة عدد الأيام المتبقية على انتهاء فصل الشتاء.

النهارده كام أمشير 2023

ويحل اليوم الخميس 2 أمشير 1739ق في التقويم القبطي، الموافق 9 فبراير 2023 في التقويم الميلادي.

ويبدأ شهر أمشير كل عام بداية من يوم 8 فبراير في التقويم الميلادي، ويستمر حتى يوم 10 مارس من كل عام، وهو سادس شهور السنة القبطية، وكان يرتبط عند القدماء المصريين بعيد الإله "مخير" المسئول عن الزوابع.

واشتق اسم شهر أمشير من اسم مجير، وهو رمز الرياح لدي المصريين القدماء، نظرًا لانخفاض درجة الحرارة الملحوظ، وشهرته بهبوب الرياح القوية.

الأمثلة الشعبية عن شهر أمشير

يفصص الجسم نسير نسير.

أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.

كما قالوا الاسم لأمشير والفعل لطوبة.

أمشير يخلي الزرع يسير والصغير يحصل الكبير.

أمشير يقول للزرع سير سير بلا تعسير.

إذا هل أمشير اعجن من البير.

أمشير يقول لبرمهات عشرة مني خد وعشرة منك هات.

مواعيد الشهور في التقويم القبطي 2023