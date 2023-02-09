الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

النهارده كام أمشير 2023 ومواعيد الشهور في التقويم القبطى 2023

أمشير
أمشير

النهاردة كام أمشير 2023 في التقويم القبطي؟ سؤال تصدر قائمة بحث الكثير من المواطنين خلال الأيام الجارية، بالتزامن مع نهاية شهر طوبة وبداية شهر أمشير وانخفاض درجات الحرارة حد الصقيع؛ لمعرفة عدد الأيام المتبقية على انتهاء فصل الشتاء.

النهارده كام أمشير 2023

ويحل اليوم الخميس 2 أمشير 1739ق في التقويم القبطي، الموافق 9 فبراير 2023 في التقويم الميلادي.

ويبدأ شهر أمشير كل عام بداية من يوم 8 فبراير في التقويم الميلادي، ويستمر حتى يوم 10 مارس من كل عام، وهو سادس شهور السنة القبطية، وكان يرتبط عند القدماء المصريين بعيد الإله "مخير" المسئول عن الزوابع.

واشتق اسم شهر أمشير من اسم مجير، وهو رمز الرياح لدي المصريين القدماء، نظرًا لانخفاض درجة الحرارة الملحوظ، وشهرته بهبوب الرياح القوية.

الأمثلة الشعبية عن شهر أمشير 

  • يفصص الجسم نسير نسير.
  • أبو الزعابير الكتير ياخد العجوزة ويطير.
  • كما قالوا الاسم لأمشير والفعل لطوبة.
  • أمشير يخلي الزرع يسير والصغير يحصل الكبير.
  • أمشير يقول للزرع سير سير  بلا تعسير.
  • إذا هل أمشير  اعجن من البير.
  • أمشير يقول لبرمهات عشرة مني خد وعشرة منك هات.

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مواعيد الشهور في التقويم القبطي 2023

  1. شهر توت يبدأ  من 11 سبتمبر حتى 10 أكتوبر.
  2. شهر بابه يبدأ من 11 أكتوبر حتى 10 نوفمبر.
  3. شهر هاتور يبدأ من يوم 11 نوفمبر حتى 9 ديسمبر.
  4. شهر كيهك يبدأ من  يوم 10 ديسمبر حتى 8 يناير
  5. شهر طوبة يبدأ من 9 يناير حتى 7 فبراير.
  6. شهر أمشير يبدأ من 8 فبراير حتى 9 مارس.
  7. شهر برمهات يبدأ من 10 مارس حتى 8 إبريل.
  8. شهر برمودا يبدأ من 9 إبريل حتى 8 مايو.
  9. شهر بشنس يبدأ من يوم 9 مايو حتى 7 يونيو.
  10. شهر بؤونة يبدأ من 8 يونيو حتى 7 يوليو.
  11. شهر أبيب يبدأ من 8 يوليو حتى 6 أغسطس.
  12. شهر مسرى يبدأ من 7 أغسطس حتى 5 سبتمبر.
  13. شهر النسئ يبدأ من 6 سبتمبر حتى 10 سبتمبر.
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