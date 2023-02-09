الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

نهاية الشوط الأول من مباراة الاتحاد وأسوان بالتعادل السلبي

فريق أسوان
فريق أسوان

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري وأسوان، المقامة بملعب برج العرب بالإسكندرية في افتتاح الأسبوع الثامن عشر للدوري الممتاز، بالتعادل بدون أهداف بعد أداء متوسط من الفريقين الذين لم يشكلا خطورة حقيقية على المرمى باستثناء فرصة أهدرها كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد وهدف أسواني تم إلغاؤه بسب التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

بداية الشوط الأول كانت لصالح أسوان الذي كان الفريق الأفضل في الدقائق العشر الأولى وفي الدقيقة الثالثة سجل ديلسون كاموني هدفا لأسوان ألغاه الحكم إبراهيم محمد بعد العودة لتقنية الفيديو وفي الدقيقة 11 نال خالد صبحى مدافع الاتحاد انذارا لتعمد لعب الكرة باليد .

بعد مرور ربع ساعة دخل الاتحاد أجواء المباراة وفي الدقيقة 20 كانت الفرصة الأولى  للاتحاد عندما مرر هشام صلاح كرة عرضية من ركلة ركنية سددها كريستوفاو مابولولو برأسه فوق العارضة ..وفي الدقيقة 27 انطلق إبراهيم حسن في الجانب الأيمن ومرر كرة عرضية سددها ناصر ناصر في منتصف المرمى وأمسكها عمرو حسام على مرتين.

في الدقيقة 35 نال إسلام جمال مدافع أسوان انذارا للخشونة مع كريستوفاو مابولولو وبعد العودة لتقنية الفيديو قام الحكم بطرد إسلام جمال مما دفع أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأسواني بإسلام صلاح بدلا من بلال السيد اكتفي بوجود رافايل أياجوا كمحور ارتكاز في الوسط .

احتسب الحكم  7 دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الأولى منها لعب إسلام عبد النعيم هات وخد مع عبد الغني محمد وسدد كرة أرضية أمسكها عمرو حسام وسدد مورو ساليفو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدا عن القائم الأيسر ومرر صبري رحيل كرة عرضية أرضية أبعدها عمرو حسام قبل أن تصل الى مابولولو لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الدوري المصري الممتاز الاتحاد السكندرى أسوان ابراهيم حسن اسلام جمال

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