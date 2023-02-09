الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد استغاثتها.. محافظ بورسعيد يسلم مواطنة محلًا بمول الملابس المستعملة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تسلمت المواطنة زينب كرم عبدالتواب، إحدى مواطني محافظة بورسعيد، البالغة من العمر 27 عاما،  محلا بمول الملابس المستعملة "outlet" الجديد بحي العرب، وذلك ليكون مصدر رزق للفتاة لمساعدتها على ظروف المعيشة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

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ووجهت المواطنة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على سرعة الاستجابة لاستغاثتها، واستقبالها في مكتبه على الفور، فضلا عن سرعة تخصيص المحل لها واستلامه.

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كان محافظ بورسعيد قد استقبل المواطنة زينب كرم في مكتبه، عقب نشرها استغاثة للمحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي، واستمع لتفاصيل استغاثة المواطنة كاملة، وظروفها المعيشية والاجتماعية.

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ووجه محافظ بورسعيد، مدير مديرية التضامن، بتوفير إقامة للفتاة في دار تحسين الصحة، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات تخصيص وحدة سكنية لها على الفور.

استمع استقبال استغاثة الاجتماعي الاستجابة استغاث الانتهاء

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