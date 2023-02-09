اخترقا السور.. إصابة 5 إثر تصادم أتوبيسين أعلى كوبري الدقي (صور)

شهد كوبري الدقي حادثا مروعا ظهر الخميس بعد تصادم أتوبيسين، ما أسفر عن إصابة 5 اشخاص وتعلق الاتوبيس بسور الكوبري.

وتلقى مأمور قسم شرطة الدقي إشارة من إدارة شرطة النجدة، تفيد بوقوع حادث أعلى كوبري الدقي ما أدى لحدوث كثافات مرورية مرتفعة.

انتقل رجال المرور إلى محل البلاغ بالتنسيق مع حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، وتبين اصطدام حافلة بأخرى من الخلف للقادم من الجيزة باتجاه المهندسين ومطلع كوبري أكتوبر، ما تسبب في اصطدام الحافلة الأمامية بالحاجز الحديدي الجانبي.

وأظهرت الصور الأولى من موقع الحادث تجاوز الحافلة الحاجز الحديدي للسور، ودفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالاوناش لرفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

الحادث

الحادث