الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد افتتاح الرئيس السيسي.. 4 معلومات عن مجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وخلال كلمته، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تقدر دوما علاقتها مع الأشقاء ولاتنسى وقوفهم إلى جانبها، مشيرا إلى أن سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن مع الجميع بالداخل والخارج.

واستعرض مدير مشروعات الخدمة الوطنية اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، الموقف التنفيذي لمجمع "قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة".

وعرضت قناة “أكسترا نيوز”، فيديوجراف عن مجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة.. 

مجمع قها وإدفينا للصناعات الغذائية المتطورة

ـ الموقع العام بمساحة 120 فداناً، بنسبة تنفيذ الأعمال الاعتيادية بلغت 40%.

ـ يشمل مصنع (خضروات ـ الفواكه المجمدةـ البقوليات) وبلغت نسبة تنفيذ الإنشائية بلغت 25%.

ـ يشمل مصنع ( الوجبات الجاهزة ـ العبوات المعدنية ـ العصائر) وبلغت نسبة تنفيذ الإنشائية بلغت 45%.
 ـ يشمل مصنع ( المربي والصلصةـ المركزات) وبلغت نسبة تنفيذ الإنشائية بلغت 20%، أما مصنع المركزات فبلغت الإنشائية بلغت 45%.


وتساءل الرئيس السيسي، عن الجهود التي يقوم بها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالتعاون مع وزارة التموين من أجل إعادة تأهيل وتطوير مصنعي "قها" و"إدفينا".

وطالب الرئيس السيسي بزيادة عدد الطلاب المستفيدين من مشروع التغذية المدرسية وزيادة الإنتاج المخصص لذلك المشروع لمواجهة ما قد يطرأ من نقص في المعروض في وقت ما وخاصة أن المنتج صالح لعدة شهور ويتم إنتاجه وفقا للمعايير الصحية العالمية ومعايير هيئة سلامة الغذاء.

كما دعا الرئيس السيسي وزير التموين إلى دراسة زيادة عدد ومحتويات الوجبة المدرسية كما وكيفا، مشيرا إلى أن الشركات التي تساهم في التغذية المدرسية يتم التعاقد معها بعد إقرار هيئة سلامة الغذاء بتحقيقها للمعايير الصحية، مشددا على أن كل ما يجرى إنتاجه من مواد غذائية يتم وفقا للاشتراطات العالمية.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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