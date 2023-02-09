الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المحال التجارية تستعد لاستقبال رمضان بطرح الياميش.. تعرف على أسعاره

ياميش رمضان
ياميش رمضان

أسابيع قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان الكريم، والذي بمجرد حلول شهر رجب تبدأ نفحات الشهر الكريم تهل علينا، وفيه تستعد كافة البيوت المصرية لاستقباله من خلال مشتريات السلع الأساسية والاستراتيجية بجانب ياميش رمضان والذي ينتظره الكثير من العام للأخر.

وشهدت العديد من المحال التجارية بعض الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان المبارك، والبدء في عرض الياميش بمختلف أنواعه، وهو الأمر الذي يبحث عنه العديد من المواطنين ومعرفه أسعاره.

المحال التجارية 

بدأت العديد من المحال التجارية والأسواق في طرح ياميش رمضان ومنها بدء الأهالي تتوافد من حين لأخر لمعرفة الأسعار والشراء، حيث شهدت أسعار الياميش ارتفاعا بنسبة تتراوح ما بين ١٠ و ١٥٪ مقارنة بأسعار العام الماضي.

ويقول محمد أحد المسئولين عن بيع ياميش رمضان في احدى المحال التجارية، إنه منذ منتصف شهر رجب يبدأ في عرض الياميش، لافتا إلى أنه لا زال حتى الوقت الحاضر الإقبال ضعيف.

ومن جانبه أوضح طارق مسئول عن بيع ياميش رمضان في إحدى المحال التجارية، أن هناك ارتفاع في أسعار الياميش مقارنة بأسعار العام الماضي، ولكنه ارتفاع طفيف لا يتجاوز الـ١٠٪ وليس الضعف كما يدعي البعض.

وأضاف سامي، بائع ياميش في إحدى المحال التجارية، أن الإقبال يتزايد قبل أيام قليلة من قدوم شهر رمضان الكريم، إلا أن معظم المواطنين تفضل النزول للأسواق الخاصة بالبلح والياميش والتي على رأسها وكالة البلح.

أسعار ياميش رمضان 

وعن أسعار ياميش رمضان لعام 2023، البلح يتراوح ما بين 15 لـ40 جنيها، عرقسوس 250 جرام بسعر 28 و30 جنيهًا، الزبيب البلدي 80 جنيها، جوز الهند 95 جنيها، قمر الدين 21-30 جنيها وفقا للنوع، بجانب السوداني المقشر وسعره 50 جنيها للكيلو الواحد، البندق المحمص 400 جرام 80 جنيها، بندق مقشر 200 جرام 36 جنيها، 250 جرام من اللوز سعر 30 جنيهًا، 250 جرام من عين الجمل 50 جنيهًا، 250 جرام من الفستق 65 جنيهًا.

ياميش رمضان 2023

سعر كيلو المشمشية السورى والتركى يتراوح من 64 إلى 85 جنيهًا، كيلو القراصيا من 140 إلى 170 جنيها، تمر هندي 300 جرام: 25 جنيها، كيلو التمر من 45-50 جنيها، سعر السوبيا سعرها من 12 إلى 32 جنيهًا، الكركديه سعره 50 جنيهًا.

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