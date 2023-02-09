الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

المنشاوي يشكر الرئيس على توليه رئاسة جامعة أسيوط: نعدكم بالمزيد من الجهد

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

عبر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الثقة فيه وإسناده رئاسة الجامعة، مؤكدا أن الجامعة هي مؤسسة تعليمية ومجتمعية تم إنشائها لخدمة المجتمع المحيط بها.

وجاء في نص رسالة المنشاوي للرئيس عبد الفتاح السيسي: «بصادق معاني التقدير والاحترام، وأبلغ عبارات التحية والإعزاز، أتقدَّم لفخامتكم بأسمى آيات الشكر على ثقتكم الغالية بتعييني رئيساً لجامعة أسيوط، وأعاهدكم أمام ربي بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن أعضاء مجلس الجامعة الموقر بأن نكون عند حسن ظنكم بنا؛ من أجل النهوض برسالة جامعة أسيوط».

وأضاف: «أننا نجدد العهد فخامة الرئيس بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لتحقيق التنمية الشاملة، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، والشكر موصول إلى دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ومعالي السيد الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي... ولسوف تظل مسيرة العمل بجامعة أسيوط بعون الله ماضية وصامدة بقيادتكم الحكيمة، وعازمة بكل إصرار على تحقيق المزيد من التقدم والازدهار».

وتابع: «جامعة أسيوط، ليست مؤسسة تعليمية فحسبُ، وإنما مؤسسة اجتماعية أنشأها المجتمع لخدمته، ولم لا؟؛ فجامعتنا تعدُّ بيت خبرة حقيقية في المجتمع المحلي خاصة الأسيوطي، وتسعى الجامعة في إطار سياستها إلى التطوير المستمر، وتنفيذ الكثير من خُطط التحسين، وتنمية الموارد الذاتية، عبر إدارة مرنة تُخضع العملية التعليمية بكافة عناصرها، وجميع الأنشطة لأسلوب علمي قادر على إحداث التغيير والتحسين الذاتي والمستمر والتدريجي، والجودة في الأداء، وخلق بيئة يشعر فيها الجميع بالراحة، وأن تأتي معظم التحسينات من العاملين في بيئة العمل؛ انطلاقاً من ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وأن يكون ذلك جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسة».


وذكر أن قَبْلَ النَّهَايَةِ: «تَبْقَى كَلِمَةٌ مُهِمَّةٌ: مع إيماننا بالعمل المؤسسي، وأهميته في الإبداع والابتكار؛ فإنه يجب ألا ندخر وقتاً، ولا نألو جهداً، وألا نقصر في سبيل أن تتبوأ جامعتنا؛ جامعة أسيوط المكانة التي تليق بها على الصعيد المحلي والإقليمي، بل والعالمي وبهذه المناسبة، وبحسٍّ وطنيٍّ، وإيمانٍ راسخٍ، تُعلن أسرة جامعة أسيوط تأييدها المطلق لقيادتنا السياسية الحكيمة؛ للمساهمة قي بناء ونهضة مصر الحديثة».

احمد المنشاوي البحث العلمي التعليم العالي والبحث العلمي التقدم والازدهار الدكتور أحمد المنشاوى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العملية التعليمية المهندس مصطفى مدبولي تحقيق التنمية الشاملة جمهورية مصر العربية

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