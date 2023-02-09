ضبط 25 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر فى الشرقية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة بجميع قطاعاتها التموينية فى المحافظات، وتمكنت من ضبط 1597 قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة.

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وتمكنت الحملات من ضبط مالك مصنع منظفات صناعية بمحافظة الشرقية وبحوزته كمية قدرها 25 طن منظفات صناعية منتج نهائي ومستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات وبراميل بدون مستندات ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.