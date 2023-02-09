نزول الزيت من أيقونة السيدة العذراء مريم للعام الـ 33 على التوالي بكنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي ببورسعيد نزول الزيت من أيقونة السيدة العذراء مريم، اليوم الخميس، وذلك للعام الـ 33 على التوالي.

وينساب الزيت من الأيقونة "الصورة" في كل عام في ذلك التوقيت، ويستمر على مدار السنة، وهذا لا يحدث في كنيسة على مستوى العالم على مدار كل تلك السنوات سوى كنيسة الأنبا بيشوى ببورسعيد.

إقبال منقطع النظير

وبجرد من انساب الزيت بغزارة من صورة السيدة العذراء مريم، وأقبل المواطنون من الأخوة المسيحين كل حدب وصوب لزيارة الكنيسة للحصول على زجاجات للتبرك به، وذلك في أجواء من السعادة بين الجميع والفرحة بنزول الزيت.

قصة نزول الزيت

ويقول القس أرميا فهمي المتحدث الإعلامي بإسم مطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد "بدأت قصة نزول الزيت عام 90 عندما كانت إحدى السيدات المسيحيات وتدعى "سامية" تعانى من مرض "السرطان" لتأتى لها مريم العذراء فى الحلم ومعها القديس الأنبا بيشوى والتى تسمى الكنيسة على اسمه وبعض القديسين، وقامت بإجراء العملية لها وعقب ذلك شفيت سامية تماما" -على حد تعبيره، والذي أكدته التقارير الطبية قبل وبعد اختفاء المرض.

وأردف "منذ ذلك التاريخ وهو 20/2/1990 وأصبحت صورة العذراء التى كانت عند تلك السيدة ينزل منها زيت له قوام متميز نتبارك به جميعا، لما له من صفات وقدرات على شفاء الأمراض حسب إيمان الشخص به، وتم نقل الصورة للكنيسة ليتوافد المواطنين لها من كل حدب وصوب للحصول علي الزيت لأنهم يتباركون به".

طبيعة الزيت

وأضاف القس أرميا فهمي مؤكدا بأن طبيعة الزيت الذي ينساب من أيقونة السيدة العذراء مختلف فهو زيت شفاف تماما، ويمتصه الجلد، وله رائحة زكية جدا، وذلك على عكس الزيوت العادية.

الإعلان في مجلة الكرازة

وعلى جانب متصل أكد القس أرميا فهمي أن " البابا شنودة قد أعلن عن تلك الواقعة رسميا ووصفها بالمعجزة فى مجلته الرسمية " الكرازة".

أما بخصوص موعد نزول الزيت فهو في قرب منتصف شهر فبراير كل عام ويستمر دون انقطاع على مدار العام.



الكنيسة الوحيدة في العالم

وأكد القس أرميا فهمي، المتحدث الإعلامي باسم مطرانيه الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد "أن المختلف فى ذلك الأمر أن نزول الزيت استمر لمدة 33 سنة على التوالي دون انقطاع ، وهذا لا يحدث فى أي كنيسة في العالم سوى كنيسة بورسعيد".

وتابع "نزول الزيت في كنيسة بورسعيد يدل أن الباسلة محافظة مباركة وستظل كذلك دوما".

السيدة العذراء

السيدة العذراء

السيدة العذراء

السيدة العذراء

السيدة العذراء

السيدة العذراء

السيدة العذراء

السيدة العذراء