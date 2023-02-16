الخميس 16 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غدًا.. لجنة المرأة بالمجمع المقدس تستكمل مبادرتها حول الضغوط

امرأة مضغوطة
امرأة مضغوطة

تطلق لجنة خدمة المرأة المنبثقة من لجنة الأسرة بالمجمع المقدس غدا الجمعة، ثاني حلقات مبادرتها الجديدة تحت عنوان "إيريني باسي" بهدف دعم وتوعية الزوجات والأمهات في مواجهة الضغوط التي يتعرضن لها ولا سيما الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والتربوية.

ويأتي ذلك في إطار المبادرة ثلاثة لقاءات يوم الجمعة من كل أسبوع، الساعة السابعة مساءً، وذلك عبر صفحة "لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس" على موقع Facebook .

ويلقي المحاضرة الثانية غدًا الجمعة، القس دانيال وليم كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس يوحنا الحبيب بحي جناكليس بالاسكندرية حول انواع الضغوط.

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