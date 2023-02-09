الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الأوكرانى أمام البرلمان الأوروبى: قوات بلادى تدافع عنكم

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام البرلمان الأوروبي، إن قوات بلاده التي تقاتل الجيش الروسي "تدافع عنكم"، في كلمة دعا فيها إلى مزيد من الدعم العسكري الأوروبي لبلاده.

وخاطب النواب الأوروبيين: "إننا ندافع في مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث، إننا ندافع عن أنفسنا، نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى جانبكم".
ويزور زيلينسكي بروكسل حاليًا، في إطار جولة قادته إلى عواصم أوروبية يسعى من خلالها إلى دفع القادة الأوروبيين إلى تزويد بلاده بطائرات وأسلحة بعيدة المدى، لتعزيز دفاعات كييف ضد الغزو الروسي.

ويلتقي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الزعماء الأوروبيين، اليوم الخميس، خلال قمة تعقد في بروكسل، من أجل الضغط لإمداد بلاده بمزيد من الأسلحة لدعمها في الحرب ضد روسيا، فضلًا عن إطلاق سريع لمباحثات الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهذه هي المرة الثانية المعروفة التي يغادر فيها زيلينسكي بلاده منذ بداية الحرب، بعد زيارة مفاجئة قام بها لواشنطن في ديسمبر.

وبدأت الجولة يوم الأربعاء من لندن، حيث حصل على تعهد بريطاني، بتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات مقاتلة متقدمة تابعة لحلف شمال الأطلسي من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

- ضغط للحصول على أسلحة متقدمة

ثم التقى «زيلينسكي» بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، في باريس لإجراء محادثات على طاولة عشاء، وقد تعهدا له بمواصلة دعم أوكرانيا، وضغط زيلينسكي مرة أخرى للحصول على أسلحة متقدمة.
وقال زيلينسكي: "فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة، وهكذا أرى محادثاتنا اليوم، وكلما أسرعنا في الحصول على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى وحصل طيارونا على طائرات حديثة، انتهى هذا العدوان الروسي بشكل أسرع".

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