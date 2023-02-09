الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تضاهي وسائل النقل العالمية.. تعرف على مواعيد وأسعار قطارات تالجو

قطار تالجو
قطار تالجو

ارتفعت عمليات البحث مؤخرًا، عن قطارات “تالجو”، خاصة وأنها تتميز بالسرعة والنظام والنظافة وتضاهي وسائل النقل العالمية، من حيث الرفاهية والأمان، ما زاد الأمر ارتياحا بين المواطنين أن وزارة النقل أعلنت عن زيادة أعداد هذه القطارات الفترة المقبلة، خاصة في ظل إشادة المواطنين بقطارات تالجو التي استقلوها ووجدوا أنها تتضاهي أفخم وسائل النقل العالمية، فضلا عن توفيرها للوقت، وتتسم أيضًا بالنظام والأمان وهم العوامل الأكثر أهمية لدى المواطن.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الإسكندرية :

وينطلق قطار تالجو يوميًا عدا يوم السبت، الساعة 2 عصرا من القاهرة للاسكندرية، والساعة 5.55 صباحا من الاسكندرية للقاهرة، يوميا عدا الجمعة والسبت. 

أما يوم الجمعة، فيتم تشغيل قطار مخصوص من الإسكندرية للقاهرة الساعة 9 صباحا وهذا الموعد كل يوم جمعة فقط.

أسعار التذاكر للدرجة الأولى من القاهرة للإسكندرية والعكس، 200 جنيه للدرجة الأولى و150 جنيه للدرجة الثانية.

مواعيد قطار تالجو على خط القاهرة الاقصر واسعار التذاكر:

أسعار تذاكر قطار تالجو من القاهرة لاسيوط، الدرجة الأولى 350 جنيه، والدرجة الثانية 250 جنيه. 

من القاهرة لسوهاج الدرجة الاولى ب 500 جنيه، والدرجة الثانية 300 جنيه. 

من القاهرة لقنا الدرجة الأولى 550 جنيه والدرجة الثانية 350 جنيه. 

من القاهرة للأقصر 600 جنيه للدرجة الأولى والدرجة الثانية 400 جنيه. 

قبل ما تحجز.. أسعار تذاكر قطارات «تالجو» بالصعيد والإسكندرية

بشرى لأهل الصعيد.. انطلاق قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة إلى الأقصر الأحد

وتبدأ الرحلة من محطة مصر بالقاهرة الساعة 22,50 مساء الاحد ويصل الاقصر الساعة 8,50 صباح. 

القطار يقف بمحطات " الجيزة –اسيوط –سوهاج –قنا ".

 ايام التشغيل من القاهرة للاقصر، الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع. 

يعود القطار من محطة الاقصر الساعة22,00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8.00 صباحا وبنفس محطات الوقوف فى رحلة الذهاب.

ايام قيام القطار من الاقصر للقاهرة، هي الاثنين والاربعاء والجمعه من كل اسبوع . 

 

تالجو قطارات مواعيد قطار تالجو خط القاهرة الإسكندرية أسعار التذاكر للدرجة الأولى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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