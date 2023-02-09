الخميس 09 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أبرزها رواية لـ«كافكا».. القومي للترجمة يعلن قائمته للأكثر مبيعا بمعرض الكتاب

المركز القومي للترجمة
المركز القومي للترجمة

‎أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي عن قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في الدورة الـ 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتصدرت القائمة الطبعة العربية من رواية فرانز كافكا "القضية " ثم في المركز الثاني الطبعة العربية من كتاب "نظرية المعرفة "،وجاءت الطبعة العربية من كتاب "السياسة " في المركز الثالث. 

القائمة الكاملة للإصدارات «الأكثر مبيعًا» فى معرض الكتاب

‎ثم جاءت القائمة بالترتيب التالي، "تجارة مكة وظهور الإسلام" ،"مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية"، بطاركة  الكنيسة القبطية في العصر الإسلامي 641—1517م "، "مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية"،"أسباب الحرب العالمية الثانية"،"مختارات من ديوان شمس الدين تبريزي"،"النقد الثقافي :النظرية الثقافية وما بعد البنيوية"،"تاريخ مختصر للكون" ،"ظاهرة الشك في الفكر الإسلامي"،"أخلاق الحداثة"،"فضاءات العنف"،"بنية الشخصية" ،"العقيدة والشريعة في الإسلام"، "دليل القارئ إلى النظرية الأدبية المعاصرة"،"بطاركة الكنيسة القبطية في العصر الحديث".

كتاب أخلاق الحداثة

كما ضمت القائمة كتب "مغامرة المنهج"،"تاريخ البحث النقدي التاريخي للعهد القديم"،"رسالة الخلود"،مصر بعد الفراعنة :من الإسكندر حتى الفتح العربي"،"تاريخ الصراع بين العلم و اللاهوت في المسيحية"،"استفزازات فلسفية"، "بين الحرية والإنسانية والقدر الالهي في الفكر الاسلامي"،"فلسفة العمل" ،"هردوت يتحدث عن مصر"،"مشاعر تصنع تاريخًا" ،"وسط الجزيرة العربية وشرقها" ،"المباحث العلمية البينية" ،"فهم العلاقات الدولية"،"مذكرات زوجة دوستوفيسكي"،"جغرافيا السياسة في روسيا"،"تذكر الحرب العالمية الأولى"،،"مفاتيح المستقبل"،"تاريخ البحر الأحمر:من ديليسبس إلى اليوم"،"تجاوز الوضعية و النسبوية"،"اللسانيات".

بطاركة الكنيسة القبطية

كما ضمت  القائمة أيضًا "الكون و الفساد"،"المدير الفعال" ،"نحن ذوات إنسانية"،"الاستشراق الطليعي"،"جغرافيا الوقت" ،"التدين والحراك في مصر"،"المذهب الإنساني في الغرب"،"المنطق : نظرية البحث"،بول ريكور"،"إخناتون وهم التوحيد"،"تاريخ الأنثروبولوجيا"،"تاريخ مصر القديمة"،"تراث دافنشي :كيف أعاد ليوناردو اكتشاف العالم من جديد"،"حضارة مصر القديمة"،،"مقدمة في تاريخ إسرائيل" ،"سيرة عبد القادر الجزائري"،"موسوعة علم الاجتماع"،"الاستشراق الألماني في زمن الامبراطورية "،"المناظرة الكبرى"،"الغصن الذهبي"،"عصر العلم"،"إيزيس أم الالهة"،"ما بعد التاريخ" ،"الأزهر إلى السوربون" ،"الغرب في الثقافة العربية"،"كيف تحيا في رفاه"،"نظرية التطور الاقتصادي "و "السعي إلى المجد".

المركز القومي للترجمة الدكتورة كرمة سامي فرانز كافكا القضية كتاب “نظرية المعرفة كتاب السياسة معرض القاهره الدولي للكتاب

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القائمة الكاملة للإصدارات «الأكثر مبيعًا» فى معرض الكتاب

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