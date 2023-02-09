الخميس 09 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 6 قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر

أعلاف وأسمدة
أعلاف وأسمدة

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مكبرة بجميع قطاعاتها التموينية فى المحافظات وتمكنت من ضبط (1597) قضية تموينية متنوعة من بينهم قضايا حجب سلع غذائية، وبيع بأزيد من السعر والاستيلاء على السلع المدعومة).

فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

كما نجحت الحملات فى ضبط (6) قضايا غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهول المصدر - غير صالحة للاستخدام " بمضبوطات بلغت ( 243,500 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى") ، ضبط قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (7 طن "زيت طعام – سكر حر") ، وكذا ضبط (721) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء بمضبوطات بلغت (2 طن دقيق أبيض "عينى" - 1,680 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" – 290 كيلو جرام "دواجن حية" – 2700 عبوة عصائر – 5 أطنان أسمنت "عينى" - 2017 عبوة سجائر).

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية، عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع، والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

شرطة التموين أسمدة زراعية مجهول المصدر سلع غذائية أعلاف أعلاف حيوانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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