الخميس 09 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| الأهلى يضمن الحصول على مليونى دولار.. وفتح باب الترشح لمقعد نقيب الصحفيين

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

رغم الخسارة من ريال مدريد.. الأهلى يضمن الحصول على مليونى دولار قبل مواجهة فلامنجو

لاعبو الاهلي

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع فريق فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم، وذلك بعد الخسارة أمام فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي البطولة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

فتح باب الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس.. السبت

نقابة الصحفيين

قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، والتجديد النصفي لعضوية المجلس، في الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري.

وصرّح السكرتير العام لنقابة الصحفيين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

هانى شاكر يبدأ بروفات حفل عيد الحب بالأوبرا

هاني شاكر

يستعد الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى، لإحياء حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية احتفالًا بعيد الحب في الثامنة مساء الخميس ١٦ فبراير الجاري على المسرح الكبير بقيادة المايسترو حمادة الموجي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

«التخطيط»: مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة

جانب من الفعالية

قالت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

«الأرصاد»: متوقع سقوط أمطار على عدة مناطق اليوم الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 9-2-2023 على محافظات مصر.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»:

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

هاني شاكر عيد الحب مجلس نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين ريال مدريد الاهلى التخطيط مصر الأرصاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

الأكثر قراءة

تردد قناة ssc sport المجانية قبل مباراة الأهلى وريال مدريد فى كأس العالم

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 وبالخطوات التفصيلية

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشركة بتروتريد 2023 لشهر فبراير

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وريال مدريد وخطوات الضبط

رئيس هيئة سلامة الغذاء: مصر فى مصاف الدول المعنية بسلامة وأمن الغذاء

«شعبة الملابس» عن الأوكازيون الشتوى: المصريون فضلوا الغذاء عن الملبس هذا العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خطاب حالة الاتحاد.. الثانى

خالد عكاشة

البالون الصينى.. وبدء فصل الألعاب الخشنة!

عبد الرحيم طايع

مجدى الطيب.. رحيل مجد وطيبة!

مدحت بشاى

فى وداع الطيب «مجدى الطيب»

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعتزم هدم شقة منفذ عملية إطلاق النار فى «النبى يعقوب»

الأعلى منذ 2003.. إسرائيل تعتقل 900 فلسطينى إداريًا

شعر به سكان الأراضي المحتلة.. زلزال يضرب فلسطين بقوة 4.4 ريختر