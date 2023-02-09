أخبار الظهيرة| الأهلى يضمن الحصول على مليونى دولار.. وفتح باب الترشح لمقعد نقيب الصحفيين

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، ويرصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار الظهيرة».

رغم الخسارة من ريال مدريد.. الأهلى يضمن الحصول على مليونى دولار قبل مواجهة فلامنجو

يلتقي الفريق الأول بنادي الأهلي مع فريق فلامنجو البرازيلي يوم السبت المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم، وذلك بعد الخسارة أمام فريق ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي البطولة.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

فتح باب الترشح لمقعد نقيب الصحفيين وعضوية المجلس.. السبت

قرر مجلس نقابة الصحفيين فتح باب تلقي طلبات الترشح على مقعد نقيب الصحفيين، والتجديد النصفي لعضوية المجلس، في الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري.

وصرّح السكرتير العام لنقابة الصحفيين.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

هانى شاكر يبدأ بروفات حفل عيد الحب بالأوبرا

يستعد الفنان هانى شاكر، أمير الغناء العربى، لإحياء حفل غنائي بدار الأوبرا المصرية احتفالًا بعيد الحب في الثامنة مساء الخميس ١٦ فبراير الجاري على المسرح الكبير بقيادة المايسترو حمادة الموجي.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

«التخطيط»: مصر من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة

قالت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تمثلت في رؤية مصر 2030.

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا

«الأرصاد»: متوقع سقوط أمطار على عدة مناطق اليوم الخميس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 9-2-2023 على محافظات مصر.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر»:

لمعرفة باقي التفاصيل أضغط هنا