الرئيس السيسى: افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية الشهر المقبل

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية خلال الشهر المقبل، مضيفًا: «لما يكون عندك فجوة 20 مليار دولار بين اللي عايزه والمتاح، عشان توفره بصناعات تدر عليك الـ20 مليار دولار عايز تعمل شغل مش أقل من 100 مليار دولار في مدة زمنية مش أقل من 7 سنوات».

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز» بمدينة السادات في محافظة المنوفية، أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص ولهذا طرحت الرخصة الذهبية.

وأكد الرئيس: «مستعدين أن نيسر للمستثمرين من مصر أو من الخارج الوضع، والاتصال المباشر مع رئيس الوزراء ومعايا».

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، احتفالية افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية (سايلو فودز) بمدينة السادات في محافظة المنوفية.

وتُعد "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.