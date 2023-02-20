معهد المشورة والإرشاد الكنسي بالسلام ينظم دورات للمقبلين على الزواج

أعلن معهد المشورة والإرشاد الكنسي بالسلام، بكنيسة القديس العظيم مارمرقس بحي النزهة الجديدة 2، عن اطلاق احدث دوراته التدريبية للمقبلين على الزواج.

وتبدأ الدورة الجديدة اليوم الاثنين 20 من فبراير الجاري، بمحاضرة "الزواج عهد وليس عقد" للقس إيلاريون، ومحاضرة أخرى تحمل شعار الاحتياجات النفسية للزوجة للخادم هاني عادل، ثم محاضرة أخرى يوم 27 فبراير عن موضوع الترك والالتصاق للخادمة ماريان ادوارد، والتواصل والتفاهم للخادم ايمن عزمي.

ثم تعود المحاضرات مع الدكتورة جاكلين سمير التي تحاضر عن لغات الحب الخمسة، وسيكولوجية الرجل والمرأة وذلك يوم 6 مارس، ثم يقدم القس إيلاريون يوم 13 من مارس بمحاضرة صدمة ما بعد الزواج

أعلن معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي بالمعادي، التابع لإيبارشية المعادي وتوابعها تحت رعاية الأنبا دانيال مطران الإيبارشية، عن إطلاق دورة تدريبية جديدة للشباب القبطي تحمل شعار “اليقظة العقلية”، وذلك ابتداءً من مطلع مارس المقبل.

ووفقا لبيان المعهد تهدف ورشة يقظة العقل إلى تعليم مهارات وتدريبات عملية لحياة افضل من بينها مهارات اليقظة العملية ،والوعي بالحياة العملية، والاستمتاع باللحظات دون أن تعيش حياة مضطربة، كما تركز الدورة على تعليم، افكار جديدة تحافظ بها على حيوية عقلك والتركيز الذهني وامتلاك القوة العقلية، بالإضافة إلى مهارات تنظيم المشاعر والتحكم فيها وإدارتها بطرق مختلفة، ومهارات التعامل والتفاعل مع الآخرين للوصول إلى علاقات صحية آمنة للحفاظ على العلاقات الإنسانية الثمينة في حياتنا ناجحة وفعالة.