الخميس 09 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا مكاريوس يطلق 6 محاضرات عن يونان وأهل نينوى

الانبا مكاريوس من
الانبا مكاريوس من الحدث

أطلق الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، بمناسبة احتفالات الكنيسة بفترة صوم أهل نينوى التي انتهت صباح اليوم الخميس بقداسات الفصح، أمسية روحية بعنوان يونان ونينوى ملحمة التوبة الجماعية، وذلك بكنيسة القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالمنيا.

وتخللت الأمسية 6 محاضرات ألقى أولها الأنبا مكاريوس بعنوان “يونان بين الأسطورة والحقيقة”، وألقى الثانية القمص شنودة موسى بعنوان “جغرافية نينوى”، والثالثة للقس أغيطينوس ألفونس بعنوان “نينوى في التاريخ”، والرابعة للقمص زكريا يوسف بعنوان “الريح والبحر يطيعانه”.

بينما ألقى الخامسة القمص سدراك نصير بعنوان “المسيح في سفر يونان”، والأخيرة جاءت بعنوان “نينوى في أقوال الآباء” للقس بنيامين سامي.

هذا وصلى الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة قداس اليوم الأول من صوم نينوى، بكاتدرائية الدير، وقبل القداس صلى نيافته صلوات رهبنة أحد طالبي الرهبنة بعد أن أنهى فترة الاختبار الرهباني، وحمل الراهب الجديد اسم الراهب داود الچورچي. كما تم قبول أحد راغبي الرهبنة لبدء فترة الاختبار الرهباني.

كما صلى الأنبا إشعياء مطران إيبارشية طهطا وجهينة وتوابعها، أمس قداس اليوم الأول من صوم نينوى في كاتدرائية السيدة العذراء بطهطا، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة أربعة من الدياكونيين في رتبة أرشيدياكون، كما منح تسعة آخرين درجة دياكون (شماس كامل) وذلك للخدمة في كنائس الإيبارشية.

بينما و صلى الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة، قداس اليوم الثالث من صوم نينوى في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة (مقر مطرانية)، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ٢٥٠ من أبناء الإيبارشية شمامسة، في رتبتي إبصالتس (مرتل) وأغنسطس (قارئ).

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